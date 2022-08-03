Осінь 2022 року вже не за горами – серпень пролетить непомітно, радуючи українців останніми теплими сонячними променями. Церковний календар на вересень налічує величезну кількість свят – є також і велике.
Саме час розпланувати свої будні дні та вихідні, щоб провести важливі вечори у родинному колі, або ж сходити до церкви рано вранці. Наприклад, 11 вересня православні відзначають Усікновення глави Іоанна, якого стратили за чесність.
Ще одне важливе свято – Різдво Пресвятої Богородиці, яке вшановує історію про народження Діви Марії в сім’ї праведних Іоакима та Ганни. Відразу після нього йде Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього, на якому розіп’яли Христа.
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Список церковних свят у вересні 2022 року:
- 10 вересня – Набуття мощей преподобного Іова Почаївського;
- 11 вересня – Усікновення глави Іоанна;
- 14 вересня – Освячений час Церкви: церковне новоліття;
- 15 вересня – Преподобних Антонія та Феодосія Печерських;
- 17 вересня – Святителя Іоасафа Білгородського;
- 19 вересня – Спогад чуда Архістратига Михаїла;
- 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
- 27 вересня – Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього;
- 29 вересня – Великомучениці Євфимії;
- 30 вересня – День Святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.