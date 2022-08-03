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Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього: церковний календар на вересень 2022

3 Серпня 2022, 14:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Богородица

Осінь 2022 року вже не за горами – серпень пролетить непомітно, радуючи українців останніми теплими сонячними променями. Церковний календар на вересень налічує величезну кількість свят – є також і велике.

Саме час розпланувати свої будні дні та вихідні, щоб провести важливі вечори у родинному колі, або ж сходити до церкви рано вранці. Наприклад, 11 вересня православні відзначають Усікновення глави Іоанна, якого стратили за чесність.

Ще одне важливе свято – Різдво Пресвятої Богородиці, яке вшановує історію про народження Діви Марії в сім’ї праведних Іоакима та Ганни. Відразу після нього йде Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього, на якому розіп’яли Христа.

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Список церковних свят у вересні 2022 року:

  • 10 вересня – Набуття мощей преподобного Іова Почаївського;
  • 11 вересня – Усікновення глави Іоанна;
  • 14 вересня – Освячений час Церкви: церковне новоліття;
  • 15 вересня – Преподобних Антонія та Феодосія Печерських;
  • 17 вересня – Святителя Іоасафа Білгородського;
  • 19 вересня – Спогад чуда Архістратига Михаїла;
  • 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 27 вересня – Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього;
  • 29 вересня – Великомучениці Євфимії;
  • 30 вересня – День Святих Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
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