Осінь 2022 року вже не за горами – серпень пролетить непомітно, радуючи українців останніми теплими сонячними променями. Церковний календар на вересень налічує величезну кількість свят – є також і велике.

Саме час розпланувати свої будні дні та вихідні, щоб провести важливі вечори у родинному колі, або ж сходити до церкви рано вранці. Наприклад, 11 вересня православні відзначають Усікновення глави Іоанна, якого стратили за чесність.

Ще одне важливе свято – Різдво Пресвятої Богородиці, яке вшановує історію про народження Діви Марії в сім’ї праведних Іоакима та Ганни. Відразу після нього йде Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього, на якому розіп’яли Христа.

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Список церковних свят у вересні 2022 року: