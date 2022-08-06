В сентябре 2022 года украинцы будут отдыхать 8 дней.

В первом месяце осени нет праздников, которые подарят украинцам дополнительные выходные. На количество праздничных дней в сентябре не повлияет даже военное положение, если его продлят после 24 августа.

21 сентября во всем мире отмечают Международный день мира, который в реалиях 2022 года многим может показаться неуместным.

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И хотя в первый месяц осени нет больших и государственных праздников, сентябрь подарит верующим огромное количество важных дат. Так, уже 11 сентября многие будут отмечать Усекновение главы Иоанна, 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, а 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Получается, что выходными в сентябре будут субботы и воскресенья, в соответствии с календарем: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 числа.

К первому месяц осени лучше подготовиться заранее — на праздники можно собраться в компании друзей или семьи и приятно провести время. Ознакомиться полным календарем церковных праздников сентября 2022 можно на Фактах ICTV.