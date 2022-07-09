У серпні 2022 року українці відпочиватимуть 8 днів, враховуючи дію воєнного стану та зміни законів.

Варто зазначити, що 24 серпня у нашій країні святкується державне свято День Незалежності України – традиційно, на цей день припадає вихідний. Проте за умов дії воєнного стану та ст. 6 закону 2136-IX про трудові відносини у цей період, святкові додаткові вихідні скасовуються.

Так, у серпні віряни 19 числа відзначають Преображення Господнє, Яблучний спас, 27 серпня – Медовий, а вже 29 серпня – Горіховий спас.

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Абсолютно всі українці святкуватимуть 23 числа День Державного прапора України, а вже 24 – одне з головних свят країни – День Незалежності України. 2022 року українці як ніколи борються за свою свободу, незалежність, право на існування та розвиток.

Навіть якщо воєнний стан не продовжать, 24 серпня в жодному разі не буде вихідним днем, адже особливий статус діє цього дня включно.

Виходить, що вихідними у серпні будуть суботи та неділі, відповідно до календаря: 6,7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

До останнього місяця літа краще підготуватися заздалегідь – серпень принесе українцям величезну кількість свят, які варто відзначити у родинному колі чи друзів. Свій професійний день відзначатимуть інкасатори, будівельники, ветеринари, археологи та навіть блогери. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2022 року можна на Фактах ICTV.