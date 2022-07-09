В августе 2022 года украинцы будут отдыхать 8 дней, учитывая действие военного положения и изменения в законах.

Стоит отметить, что 24 августа в нашей стране празднуется государственный праздник День Независимости Украины — традиционно, на этот день приходится выходной. Однако в условиях действия военного положения и ст. 6 закона 2136-IX о трудовых соглашениях в этот период, праздничные дополнительные выходные отменяются.

Так, в августе верующие 19 числа отмечают Преображение Господне, Яблочный спас, 27 августа — Медовый, а уже 29 августа — Ореховый спас.

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Абсолютно все украинцы будут праздновать 23 числа День Государственного флага Украины, а уже 24 — один из главных праздников страны — День Независимости Украины. В 2022 году украинцы как никогда борются за свою свободу, независимость, право на существование и развитие.

Даже если военное положение не продлят, 24 августа в любом случае не будет выходным днем, ведь особый статус действует и на этот день включительно.

Получается, что выходными в августе будут субботы и воскресенья, в соответствии с календарем: 6,7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

К последнему месяцу лета лучше подготовиться заранее — август принесет украинцам огромное количество праздников, которые стоит отметить в кругу семьи или друзей. Свой профессиональный день будут отмечать инкассаторы, строители, ветеринары, археологи, и даже блогеры. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2022 можно на Фактах ICTV.