Місячний календар на серпень 2022 порадує величезною кількістю сприятливих днів. І хоча без поганих періодів не обійтися, краще знати активність місяця і розпланувати останні дні літа правильно.

Місяць здатний впливати на поведінку як людей, так і всіх інших живих організмів. І хоча людина ці зміни за собою може не помітити, ті чи інші рішення можуть кардинально вплинути на життя – це стосується кар’єри і навіть стосунків у сім’ї.

Детальний місячний календар на серпень 2022 року та фази небесного світила – далі в матеріалі.

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Фази Місяця у серпні 2022

1-11 серпня – зростаючий Місяць.

12 серпня – повний Місяць.

13-26 серпня – спадний Місяць.

27 серпня – новий Місяць.

28-31 серпня – зростаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 серпня

Сприятливий день, що потребує вдумливого підходу до справ. Ефективну роботу буде щедро винагороджено.

Місячний астропрогноз на 2 серпня

Чудовий час для побудови нових планів, а також їх реалізації. Усі проблеми вирішуватимуться самі, якщо правильно налаштуватися.

Місячний астропрогноз на 3 серпня

Непоганий і досить плідний період для ділового співробітництва – можна попросити про підвищення зарплатні або ж домовитись про нові умови роботи з начальством.

Місячний астропрогноз на 4 серпня

День буде плідним, але краще відмовитись від великих планів. Варто зосередитися на самодисципліні та скористатися підтримкою інших.

Місячний астропрогноз на 5 серпня

Досить складний день для спілкування з родиною та колегами. Проте успіх підвернеться тим, хто збирається подорожувати чи переїжджати.

Місячний астропрогноз на 6 серпня

Будьте готовими до обману та ілюзій, які підготують люди з оточення. Потрібно не вестись на приємні слова, а оцінювати ситуацію тверезо.

Місячний астропрогноз на 7 серпня

Чудовий день для пошуку себе. Можна також і зайнятися справами, які давно вимагали втручання – успіх гарантований.

Місячний астропрогноз на 8 серпня

У багатьох працюватиме сьогодні лише абстрактне мислення. Не варто критично ставитись до інших – логіка цього дня може не діяти на оточення.

Місячний астропрогноз на 9 серпня

Не дуже сприятливий день для любовних та інших взаємостосунків. Уникайте конфліктів як у роботі, так і у сім’ї.

Місячний астропрогноз на 10 серпня

Чудовий день для самоаналізу. Якщо розібратися у своїх помилках, то це помітить оточення, яке гідно оцінить ваш авторитет.

Місячний астропрогноз на 11 серпня

Очікується загострення інтуїції – за її допомогою можна побачити, хто справжній друг. Цього четверга вдаватимуться всі справи, але не варто розслаблятися.

Місячний астропрогноз на 12 серпня

День спокус – дуже велика ймовірність ускладнення взаємин із близьким оточенням, і доля може залежати від одного вибору.

Місячний астропрогноз на 13 серпня

Очікується зміна настроїв – це стосується як робочої атмосфери, так і сімейної. Не піддавайтеся імпульсивним рішенням та зважуйте кожен вибір.

Місячний астропрогноз на 14 серпня

День відчуття радості від буття, набуття внутрішньої свободи. Місяць дає зрозуміти, що саме час для укладання шлюбу.

Місячний астропрогноз на 15 серпня

Краще відкласти справи, які потребують точності та продуманості. Навіть найважливіші ділові договори та співробітництво можуть бути зірвані через дрібниці.

Місячний астропрогноз на 16 серпня

Найнесприятливіший день для укладення шлюбу чи інших партнерських угод. Не варто з’ясовувати взаємини на роботі, а також обговорювати умови роботи з начальством.

Місячний астропрогноз на 17 серпня

Саме час зайнятися фінансовими операціями. Успіх – гарантований.

Місячний астропрогноз на 18 серпня

Можливі прояви лінощів, але їх точно потрібно перебороти. Справи будуть виконуватися дуже легко і принесуть нагороду.

Місячний астропрогноз на 19 серпня

Один із найсприятливіших днів останнього місяця літа. У цей період навіть рани загоюються максимально швидко – потрібно лише дозволити собі відпочити.

Місячний астропрогноз на 20 серпня

Сили та енергія зараз стрімко йдуть на спад. Потрібно закінчити якнайбільше справ, інакше на все може вистачити сил наприкінці місяця.

Місячний астропрогноз на 21 серпня

День вдалий для торгівлі, судових справ, переїзду чи відрядження. У цей період точно не потрібно поспішати та хапатися за всі завдання одночасно.

Місячний астропрогноз на 22 серпня

Можна зайнятися будь-якими фінансовими операціями чи угодами з цінними паперами – ризик втратити гроші мінімальний. Однак буде постійне бажання перемикатися між справами – є шанс не довести нічого до кінця.

Місячний астропрогноз на 23 серпня

Складний критичний день. Намагайтеся утриматися від будь-якої активної діяльності абсолютно у всіх сферах – це найкращий варіант.

Місячний астропрогноз на 24 серпня

Дуже сприятливі дні – саме час вирішити ті проблеми, які відкладалися довгий час. Успіх у праці точно принесе свої плоди.

Місячний астропрогноз на 25 серпня

Ще один сприятливий день – і хоча є шанс погіршення здоров’я, краще зосередити свою енергію на робочому процесі. Однак варто бути готовим до неквапливості у всіх аспектах.

Місячний астропрогноз на 26 серпня

Відносно несприятливий день – може з’явитися відчуття зниження тонусу, а хронічні захворювання нагадають про себе в невідповідний момент.

Місячний астропрогноз на 27 серпня

Успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю. З іншого боку, день буде малоефективним, якщо працювати в колективі.

Місячний астропрогноз на 28 серпня

День вдалий для початку циклу фізичних вправ. Навіть справи будуть йти на диво легко – використовуйте цей період по максимуму.

Місячний астропрогноз на 29 серпня

Можливе загострення конфліктів навіть між близькими людьми. Пригнічення негативних емоцій дозволить мінімізувати погіршення взаємин.

Місячний астропрогноз на 30 серпня

Як і в роботі, в особистій сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин, і цілком імовірно, виведення їх на найвищий рівень. Проведіть цей день із користю.

Місячний астропрогноз на 31 серпня

Варто виявити максимальну свідомість та постаратися уникнути негативних впливів від оточення. Можна почитати книгу або просто розслабитися на самоті.