У серпні 2022 року українці святкуватимуть багато державних, православних та професійних свят. Так, третій місяць літа розпочнеться з Дня інкасатора.
Відзначать в останній літній місяць громадяни України й День незалежності. Однак варто зазначити, що в період воєнного стану додаткові вихідні у зв’язку зі святами скасовуються.
Календар свят на серпень 2022 – список
- 1 серпня – День інкасатора;
- 2 серпня – День аеромобільних військ;
- 5 серпня – Міжнародний день світлофора;
- 7 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України;
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України;
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;
- 12 серпня – Міжнародний день молоді;
- 14 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;
- 15 серпня – День археолога;
- 19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний Спас, День бджоляра;
- 23 серпня – День Державного прапора України;
- 24 серпня – День незалежності України;
- 27 серпня – Медовий Спас, День авіації України, День далекобійника;
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, День шахтаря;
- 29 серпня – Горіховий Спас;
- 31 серпня – Всесвітній день блогера.
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