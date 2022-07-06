У серпні 2022 року українці святкуватимуть багато державних, православних та професійних свят. Так, третій місяць літа розпочнеться з Дня інкасатора.

Відзначать в останній літній місяць громадяни України й День незалежності. Однак варто зазначити, що в період воєнного стану додаткові вихідні у зв’язку зі святами скасовуються.

Календар свят на серпень 2022 – список

1 серпня – День інкасатора;

2 серпня – День аеромобільних військ;

5 серпня – Міжнародний день світлофора;

7 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України;

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України;

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;

12 серпня – Міжнародний день молоді;

14 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;

15 серпня – День археолога;

19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний Спас , День бджоляра;

, День бджоляра; 23 серпня – День Державного прапора України;

24 серпня – День незалежності України;

27 серпня – Медовий Спас, День авіації України, День далекобійника;

День авіації України, День далекобійника; 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці , День шахтаря;

, День шахтаря; 29 серпня – Горіховий Спас;

31 серпня – Всесвітній день блогера.