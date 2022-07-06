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День незалежності України та Медовий Спас: список свят на серпень 2022

6 Липня 2022, 16:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День незалежності України та Медовий Спас: список свят на серпень 2022
Джерело: Pexels

У серпні 2022 року українці святкуватимуть багато державних, православних та професійних свят. Так, третій місяць літа розпочнеться з Дня інкасатора.

Відзначать в останній літній місяць громадяни України й День незалежності. Однак варто зазначити, що в період воєнного стану додаткові вихідні у зв’язку зі святами скасовуються.

Календар свят на серпень 2022  – список

  • 1 серпня – День інкасатора;
  • 2 серпня – День аеромобільних військ;
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора;
  • 7 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України;
  • 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України;
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді;
  • 14 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини;
  • 15 серпня – День археолога;
  • 19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний Спас, День бджоляра;
  • 23 серпня – День Державного прапора України;
  • 24 серпня – День незалежності України;
  • 27 серпня – Медовий Спас, День авіації України, День далекобійника;
  • 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, День шахтаря;
  • 29 серпня – Горіховий Спас;
  • 31 серпня – Всесвітній день блогера.
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