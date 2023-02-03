Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Все за календарем: вихідні дні у березні 2023

3 Лютого 2023, 07:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Выходные в марте 2023

У перший місяць весни українці відзначать чимало свят, зокрема – Міжнародний жіночий день, проте додаткового вікенду з цієї нагоди чекати не варто.

Загалом, у березні 2023 року згідно з календарем передбачено вісім вихідних днів – це суботи та неділі, а саме: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа.

У мирний час ми також відпочивали б і на 8 березня, проте через воєнний стан додаткові вихідні скасовуються. Отже, присвятити день повністю собі вийде лише у вихідні згідно з календарем.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що в перший місяць весни багато професійних та міжнародних свят. Наприклад, Всесвітній день цивільної оборони, День землеустрою чи День Служби безпеки України.

Детальний календар свят на березень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.

Читайте також:
церкваЦерковний календар на березень 2023: які свята чекають на українців

Теги
Вихідні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь