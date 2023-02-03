У перший місяць весни українці відзначать чимало свят, зокрема – Міжнародний жіночий день, проте додаткового вікенду з цієї нагоди чекати не варто.

Загалом, у березні 2023 року згідно з календарем передбачено вісім вихідних днів – це суботи та неділі, а саме: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа.

У мирний час ми також відпочивали б і на 8 березня, проте через воєнний стан додаткові вихідні скасовуються. Отже, присвятити день повністю собі вийде лише у вихідні згідно з календарем.

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Варто зазначити, що в перший місяць весни багато професійних та міжнародних свят. Наприклад, Всесвітній день цивільної оборони, День землеустрою чи День Служби безпеки України.

Детальний календар свят на березень 2023 – дивіться на Фактах ICTV.