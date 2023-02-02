Березень – початок весни, і цього місяця припадає багато релігійних свят. Дуже важливих дат не очікується, але це не означає, що березень можна пропустити.

Наприклад, на початку місяця припадає Урочистість Православ’я – свято присвячене подіям Константинопольського собору 843 року.

Не варто забувати, що на березень припадає більша частина Великого посту – він триває 48 днів, і бере свій початок із 22 лютого, а закінчиться напередодні Великодня.

Зараз дивляться Список церковних свят на березень 2023 5 березня – Урочистість Православ’я;

11 березня – Субота 2-го тижня Великого посту;

12 березня – Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;

18 березня – Субота 3-го тижня Великого посту;

19 березня – Тиждень 3-я Великого посту;

25 березня – Субота 4-го тижня Великого посту;

26 березня – Тиждень 4-й Великого посту. У березні будуть не лише церковні святкові дні – наприклад, вже 8 березня відзначатимемо Міжнародний жіночий день, а наприкінці місяця – День СБУ та День Нацгвардії. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2023 року можна на Фактах ICTV. Читайте також: Час самоаналізу та побудови планів: місячний календар на лютий 2023

Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.