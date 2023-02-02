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Церковний календар на березень 2023: які свята чекають на українців

2 Лютого 2023, 14:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
церква
Джерело: Depositphotos

Березень – початок весни, і цього місяця припадає багато релігійних свят. Дуже важливих дат не очікується, але це не означає, що березень можна пропустити.

Наприклад, на початку місяця припадає Урочистість Православ’я – свято присвячене подіям Константинопольського собору 843 року.

Не варто забувати, що на березень припадає більша частина Великого посту – він триває 48 днів, і бере свій початок із 22 лютого, а закінчиться напередодні Великодня.

Зараз дивляться

Список церковних свят на березень 2023

  • 5 березня – Урочистість Православ’я;
  • 11 березня – Субота 2-го тижня Великого посту;
  • 12 березня – Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;
  • 18 березня – Субота 3-го тижня Великого посту;
  • 19 березня – Тиждень 3-я Великого посту;
  • 25 березня – Субота 4-го тижня Великого посту;
  • 26 березня – Тиждень 4-й Великого посту.

У березні будуть не лише церковні святкові дні – наприклад, вже 8 березня відзначатимемо Міжнародний жіночий день, а наприкінці місяця – День СБУ та День Нацгвардії. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2023 року можна на Фактах ICTV.

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