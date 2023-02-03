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Все по календарю: выходные дни в марте 2023

3 февраля 2023, 07:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Выходные в марте 2023

В первый месяц весны украинцы отметят немало праздников, в частности — Международный женский день, однако дополнительного уикэнда по этому случаю ждать не стоит.

Всего в марте 2023 согласно календарю предусмотрено восемь выходных дней — это субботы и воскресенья, а именно: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа.

В мирное время мы также бы отдыхали и на 8 марта, однако из-за военного положения дополнительные выходные отменяются. А значит, посвятить день полностью себе получится только в выходные согласно календарю.

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Стоит отметить, что в первый месяц весны много профессиональных и международных праздников. Например, Всемирный день гражданской обороны, День землеустроителя или День Службы безопасности Украины.

Детальный календарь праздников на март 2023 — смотрите на Фактах ICTV.

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