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Які свята українці відзначать у березні 2023 – календар

1 Лютого 2023, 07:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Календарь праздников на март 2023

У перший місяць довгоочікуваної весни на українців чекає чимало свят. Напевно, у більшості з нас березень асоціюється з Міжнародним жіночим днем, проте є в ньому й інші важливі дати.

У перший місяць квітучої пори є також професійні свята та державні. Щоб знати, які саме, пропонуємо вам ознайомитись із їхнім списком.

Календар свят на березень 2023

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
  • 3 березня – Всесвітній день письменника
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня – Міжнародний день ді-джея
  • 11 березня – День землевпорядника
  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
  • 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації
  • 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
  • 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз
  • 25 березня – День Служби безпеки України, Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
  • 26 березня – День Національної гвардії України
  • 27 березня – Міжнародний день театру
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