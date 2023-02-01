У перший місяць довгоочікуваної весни на українців чекає чимало свят. Напевно, у більшості з нас березень асоціюється з Міжнародним жіночим днем, проте є в ньому й інші важливі дати.
У перший місяць квітучої пори є також професійні свята та державні. Щоб знати, які саме, пропонуємо вам ознайомитись із їхнім списком.
Календар свят на березень 2023
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
- 3 березня – Всесвітній день письменника
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 9 березня – Міжнародний день ді-джея
- 11 березня – День землевпорядника
- 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
- 19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
- 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації
- 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
- 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
- 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз
- 25 березня – День Служби безпеки України, Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі
- 26 березня – День Національної гвардії України
- 27 березня – Міжнародний день театру
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