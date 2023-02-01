У перший місяць довгоочікуваної весни на українців чекає чимало свят. Напевно, у більшості з нас березень асоціюється з Міжнародним жіночим днем, проте є в ньому й інші важливі дати.

У перший місяць квітучої пори є також професійні свята та державні. Щоб знати, які саме, пропонуємо вам ознайомитись із їхнім списком.

Календар свят на березень 2023

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони

3 березня – Всесвітній день письменника

8 березня – Міжнародний жіночий день

9 березня – Міжнародний день ді-джея

11 березня – День землевпорядника

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів

19 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення

21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, що борються проти расизму та расової дискримінації

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста

23 березня – Всесвітній метеорологічний день

24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз

25 березня – День Служби безпеки України, Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

26 березня – День Національної гвардії України

27 березня – Міжнародний день театру

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