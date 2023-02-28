В Україні можуть зробити 8 травня вихідним днем, а також перейменувати свято 8 березня на Міжнародний день захисту прав жінок. Таку ініціативу висунула низка нардепів.

Йдеться про документ №9009-1 – проєкт закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення українських свят.

Що стосується 8 березня, нардепи закликають до змін через традиції з минулого, яких сучасна Україна має позбутися.

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– ООН з 1975 року відзначає цей день як Міжнародний жіночий день і Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир. В Україні також 8 березня відзначається заходами, присвяченими правам жінок, але частина суспільства сприймає це як свято весни та краси, – заявили депутати в пояснювальній записці до проєкту.

Щодо свят наприкінці весни, то саме 8 травня в багатьох європейських країнах відзначається як символ перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – йдеться про свято День пам’яті та примирення. На думку урядовців, саме цю пам’ятну дату і варто зробити вихідними днем, а 9 травня – робочим.

Також є ідея 8 березня перенести на 25 лютого – День жінок в Україні. Щоправда, документ поки що не затвердили, тож 2023 року 8 березня відзначатиметься без змін.