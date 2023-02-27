На початку весни в багатьох країнах світу відзначатимуть Міжнародний жіночий день. В Україні ж навколо свята наразі точиться безліч суперечок, зокрема – його хочуть скасувати. Чи перенесли 8 березня і що святкуватимемо замість нього, розберемося далі.

Так, у Верховній Раді на розгляд винесли законопроєкт №9009, який пропонує перенести 8 березня на День жінок в Україні – 25 лютого. Однак документ поки що не затвердили – наразі його надано для ознайомлення, тож у 2023 році ми відзначатимемо Міжнародний жіночий день.

Попри те, що в мирний час на 8 березня дають додатковий вікенд, у 2023 році державного вихідного на Міжнародний жіночий день в українців не буде. Це пов’язано з воєнним станом у країні, який скасовує вихідні на певні свята.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що навколо 8 березня завжди точилися суперечки. Зокрема, автори законопроєкту вважають, що свято було встановлене окупаційним московським режимом із метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок у суспільстві.

Попри це, Міжнародний жіночий день відзначають у всьому світі. Йому передував Національний жіночий день, який відзначили у США 28 лютого 1909 року в пам’ять про події 1908 року – страйк робітниць текстильної промисловості в Нью-Йорку, які вимагали поліпшення умов праці.

Щорічному святкуванню Міжнародного жіночого дня поклала початок Друга Міжнародна конференція соціалісток, що відбулася в Копенгагені 1910 року. Святкувати цей день запропонувала німецька політична діячка Клара Цеткін.

Міжнародний жіночий день також було запроваджено з ініціативи Клари Цеткін 1921 року в Росії, з прив’язкою до початку Лютневої революції – 1917 року. Таким чином, в Україні він був встановлений з примусу окупаційного радянського режиму, яким використовувався для пропаганди комуністичної моделі поведінки жінки.

В Україні 8 березня останніми роками відзначали як день боротьби за жіночі права. Нині ж замість нього пропонують відзначати День української жінки 25 лютого – у день народження поетеси Лесі Українки.