В Украине могут сделать 8 мая выходным днем, а также переименовать праздник 8 марта на Международный день защиты прав женщин. Такую инициативу выдвинули ряд нардепов с помощью законопроекта.

Речь идет о документе №9009-1 — проект закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления украинских праздников.

Что касается 8 марта, нардепы призывают к изменениям из-за традиций из прошлого, от которых современная Украина должна избавиться.

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— ООН с 1975 года отмечает этот день как Международный женский день и Международный день борьбы за права женщин и международный мир. В Украине также 8 марта отмечается мероприятиями, посвященными правам женщин, но часть общества воспринимает это как праздник весны и красоты, — заявили депутаты в пояснительной записке к проекту.

Что касается праздников в конце весны, то именно 8 мая во многих европейских странах отмечается как символ победы над нацизмом во Второй мировой войне — речь идет о празднике День памяти и примирения. По мнению чиновников, именно эту памятную дату и стоит сделать выходными днем, а 9 мая — рабочим.

Также есть идея 8 марта перенести на 25 февраля — День женщин в Украине. Правда, документ пока еще не утвердили, поэтому в 2023 году 8 марта будет отмечаться без изменений.