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Усе вирішить указ президента: чи буде вихідний на День Незалежності 2023

22 Липня 2023, 07:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Unsplash

Вихідного на День Незалежності України 24 серпня 2023 року не очікується. Усе через війну та ситуацію в країні.

Традиційно, національне свято тішило українців додатковим днем для відпочинку – важлива дата давала змогу провести час із близькими та в колі сім’ї за пишним столом. Утім, наприкінці серпня 2023 року більше відпочивати не вийде.

Усе через воєнний стан, який не передбачає додаткових днів відпочинку на свята. Станом на кінець липня, воєнний стан вкотре продовжено до 18 серпня. З огляду на ситуацію на фронті, є дуже велика ймовірність, що надзвичайний стан у країні продовжать ще на 90 днів, що торкнеться і Дня Незалежності України.

Це означає, що українці відпочиватимуть у серпні 2023 року 8 днів, а працюватимуть 23. У 2022 році українці також не відпочивали на День Незалежності України.

Утім, це не означає, що варто забувати про інші важливі дні. Серпень принесе українцям величезну кількість свят – як церковних, так і державних. Приміром, очікується три Спаси, а також Успіння Пресвятої Богородиці. Ознайомитися з повним календарем свят серпня 2023  можна на Фактах ICTV.

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