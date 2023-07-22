Выходного на День Независимости Украины 24 августа 2023 не ожидается. Все из-за войны и ситуации в стране.

Традиционно, национальный праздник радовал украинцем дополнительным днем для отдыха — важная дата давала возможность провести время с близкими и в кругу семьи за пышным столом. Впрочем, в в конце августа 2023 года больше отдыхать не получится.

Все из-за военного положения, которое не предусматривает дополнительные дни отдыха на праздники. По состоянию на конец июля, военное положение в очередной раз продлено до 18 августа. Учитывая ситуацию на фронте, есть очень большая вероятность, что чрезвычайное положение в стране продлят еще на 90 дней, что затронет и День Независимости Украины.

Это значит, что украинцы будут отдыхать в августе 2023 8 дней, а работать 23. В 2022 году украинцы также не отдыхали на День Независимости Украины.

Впрочем, это не значит, что стоит забывать о других важных днях. Август принесет украинцам огромное количество праздников — как церковных, так и государственных. К примеру, ожидается три Спаса, а также Успение Пресвятой Богородицы. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2023 можно на Фактах ICTV.