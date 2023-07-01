Серпень – останній місяць літа, але він точно не пасе задніх за кількістю свят. Українців очікують важливі церковні дні, і навіть державні свята, без яких нашу країну неможливо уявити.
Наприклад, 19 числа очікується Преображення Господнє, а ось 24 числа – День Незалежності України.
На Факти ICTV складено докладний календар свят на серпень 2023, щоб заздалегідь розпланувати свої справи й провести важливі дати в колі сім’ї або близьких.
Календар свят на серпень 2023 року:
- 1 серпня – День інкасатора;
- 2 серпня – День десантно-штурмових військ, День Іллі;
- 5 серпня – Міжнародний день світлофора;
- 6 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України;
- 8 серпня – День військ зв’язку;
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;
- 12 серпня – Міжнародний день молоді;
- 13 серпня – День працівників ветеринарної медицини, День будівельника;
- 14 серпня – Перший день Успенського посту, Маковий спас;
- 15 серпня – День археолога;
- 19 серпня – День пасічника, Преображення Господнє (Яблучний Спас);
- 23 серпня – День Державного Прапора України;
- 24 серпня – День Незалежності України;
- 26 серпня – День авіації України, День далекобійника;
- 27 серпня – День шахтаря, Останній день Успенського посту;
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Горіховий спас.