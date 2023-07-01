Серпень – останній місяць літа, але він точно не пасе задніх за кількістю свят. Українців очікують важливі церковні дні, і навіть державні свята, без яких нашу країну неможливо уявити.

Наприклад, 19 числа очікується Преображення Господнє, а ось 24 числа – День Незалежності України.

На Факти ICTV складено докладний календар свят на серпень 2023, щоб заздалегідь розпланувати свої справи й провести важливі дати в колі сім’ї або близьких.

Календар свят на серпень 2023 року: