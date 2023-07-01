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Головні дати на місці: календар свят на серпень 2023

1 Липня 2023, 08:45
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Поле
Джерело: Unsplash

Серпень – останній місяць літа, але він точно не пасе задніх за кількістю свят. Українців очікують важливі церковні дні, і навіть державні свята, без яких нашу країну неможливо уявити.

Наприклад, 19 числа очікується Преображення Господнє, а ось 24 числа – День Незалежності України.

На Факти ICTV складено докладний календар свят на серпень 2023, щоб заздалегідь розпланувати свої справи й провести важливі дати в колі сім’ї або близьких.

Календар свят на серпень 2023 року:

  • 1 серпня – День інкасатора;
  • 2 серпня – День десантно-штурмових військ, День Іллі;
  • 5 серпня – Міжнародний день світлофора;
  • 6 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України;
  • 8 серпня – День військ зв’язку;
  • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;
  • 12 серпня – Міжнародний день молоді;
  • 13 серпня – День працівників ветеринарної медицини, День будівельника;
  • 14 серпня – Перший день Успенського посту, Маковий спас;
  • 15 серпня – День археолога;
  • 19 серпня – День пасічника, Преображення Господнє (Яблучний Спас);
  • 23 серпня – День Державного Прапора України;
  • 24 серпня – День Незалежності України;
  • 26 серпня – День авіації України, День далекобійника;
  • 27 серпня – День шахтаря, Останній день Успенського посту;
  • 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Горіховий спас.
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