Серпень – це завжди низка свят, які варто відзначати в колі близьких або друзів за пишним столом. Втім, вихідних у серпні 2023 року буде всього 9 днів, якщо воєнний стан продовжиться.

Примітно, що на кінець літа традиційно припадає державне свято – День Незалежності України. У мирний час воно приносило українцям додатковий вихідний день, але 2022 року 24 серпня було робочим на тлі повномасштабного вторгнення і воєнного стану.

Поки що в Україні особливий статус запровадили до 20 серпня 2023 року, але дуже ймовірно, що воєнний стан продовжать.

Загалом у серпні 2023 року українці працюватимуть 21 день із 31, якщо статус ВС продовжать.

Вихідні в серпні 2023: