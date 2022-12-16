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У Києві почали монтувати новорічну ялинку

16 Грудня 2022, 15:45
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle Анна Боль Журналістка Факти ICTV
У Києві почали монтувати новорічну ялинку

16 грудня на Софійській площі в Києві почали монтувати новорічну ялинку.

А ви вже знаєте, де буде головна новорічна ялинка України? Під захистом Богдана Хмельницького!

Тривога, відсутність світла та льодяний дощ не завадили українцям підготувати центр Києва до Нового року.

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У Києві почали монтувати новорічну ялинку / 4 зображення

Відомо, що цьогоріч ялинка буде скромною – висотою у 10 метрів, а також без ілюмінації. Прикрасами будуть символічні голуби. На верхівці ялинки встановлять тризуб.

Традиційно новорічну ялинку в Києві відкриють на День святого Миколая – 19 грудня.

Крім того, у музеї історії Києва розмістять копію ялинки. Її розмір становитиме близько трьох метрів заввишки і п’яти – завширшки. Серед додаткових прикрас планують поставити вертеп і дідух.

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