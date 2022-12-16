16 декабря на Софийской площади в Киеве начали монтировать новогоднюю елку.

А вы знаете, где будет главная новогодняя елка Украины? Под защитой Богдана Хмельницкого!

Тревога, отсутствие света и ледяной дождь не помешали украинцам подготовить центр Киева к Новому году.

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В Киеве начали монтировать новогоднюю елку / 4 images

Известно, что в этом году елка будет скромной – высотой в 10 метров, а также без иллюминации. Украшениями будут символические голуби. На верхушке елки установят трезубец.

Традиционно новогоднюю елку в Киеве откроют в День святого Николая – 19 декабря.

Кроме того, в музее истории Киева будет размещена копия елки. Ее размер будет составлять около трех метров в высоту и пяти – в ширину. Среди дополнительных украшений планируют поставить вертеп и дидуха.