Зовсім небагато залишилося до Нового року 2023, який відзначають 1 січня. Зазвичай вже в цей час на вулицях українських міст з’являється святкова ілюмінація, встановлюються відповідні локації, а в грудні відкривають ялинки, проте під час війни все інакше.

Деякі регіони відмовляються від святкування Нового року і виступають проти того, щоб на їхніх головних вулицях з’являлися ялинки, під приводом, що наразі це зовсім недоречно. Деякі ж вважають навпаки, що країна-агресор не повинна відбирати у жителів нашої країни почуття хоч якогось свята.

Як в Україні святкуватимуть Новий рік 2023, вирішили розібратися Факти ICTV.

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Раніше ми писали про те, що в Києві встановлюватимуть новорічну ялинку, проте між жителями столиці почалася дискусія. Так, на сайті КМДА з’явилася петиція, в якій виступили проти встановлення новорічного дерева. Згодом з’явилася нова петиція, в якій навпаки відзначалася важливість новорічної ялинки і святкування.

Крім того, на території Київської області заборонили використовувати святкову ілюмінацію – гірлянди і світлові прикраси. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначив, що все це потрібно залишити на потім, оскільки ми чинимо опір ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни.

У Чернігові не планують організовувати традиційне новорічне містечко та проводити жодних офіційних та неофіційних заходів до свята Нового року. Про це розповів очільник міського управління культури і туризму Олександр Шевчук Суспільному.

Однак каже, що елементи декору і певної атмосфери, можливо, будуть, але встановлення однієї ялинки на площі ніякої ролі не зіграє.

Не буде святкового дерева і в Рівному. Мер міста Олександр Третяк повідомив, що провів опитування серед мешканців у Telegram-каналі, і 56% виступили проти, оскільки встановлювати ялинку на майдані Незалежності, де прощаються з героями, зовсім недоречно.

Спочатку новорічний символ хотіли встановити в іншому місці, однак і такого рішення громадяни не підтримали.

У Кременчуці Полтавської області новорічні свята будуть у форматі воєнного часу, про що повідомив мер міста Віталій Малецький. Святкова ялинка буде, але витрачати гроші на прикраси не будуть, все залишиться з минулих років.

Масових заходів не очікується. Планують відкрити ковзанку на площі Перемоги, проте за гроші бізнесмена. Все буде працювати від генераторів.

Мер міста Полтава Олександр Мамай не проти новорічної ялинки, яку планують встановити на площі біля театру імені Гоголя. Однак остаточне рішення буде ухвалено після рішення Кабінету міністрів і результатів опитування городян. Про це політик розповів Суспільному.

В Івано-Франківську ялинка буде, але з дитячих малюнків, які символізують перемогу. Також планується освітлення, але без використання ілюмінації. Про це повідомив Руслан Марцінків.

У Чернівцях влада вирішила не встановлювати 18-метрову ялинку на Соборній площі. Можливо, за словами керівниці управління культури міськради Юлії Сафтенко, в парку Шевченка буде семиметрове святкове дерево.

Також плануються фотозони на площах Театральній та Філармонії.

Мер міста Дніпро Борис Філатов заявив, що ялинки цьогоріч у них не буде. Таке рішення було ухвалено через тих, хто проти цього, проте судячи з повідомлення політика, сам він хотів створити щось святкове.