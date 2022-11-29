Головну ялинку країни в Києві все таки встановлять, проте вона буде не такою, якою звикли бачити її жителі і гості столиці в мирний час.

Святкове дерево буде скромним, а його висота складе 10 метрів, замість звичних 30. Також не буде ілюмінації, проте прикраси передбачаються. Під час повномасштабної війни вони символічні – голуби.

На верхівці головної ялинки встановлять державний символ – тризуб. Традиційно святкову красуню відкриють на День святого Миколая – 19 грудня.

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Крім того, цього року вперше встановлять копію ялинки. Розмістять її на першому поверсі музею історії Києва. Її розмір складе близько трьох метрів заввишки і п’яти – шириною. Серед додаткових прикрас планують поставити вертеп і дідух. Відкриття копії – 30 листопада о 18:00.

Як повідомлялося раніше, з міського бюджету на виготовлення новорічної ялинки Києва коштів не виділяли. Її встановлять на рахунок меценатів.

Раніше ми показували один із ескізів, якою може бути головна ялинка 2022-2023, проте зараз стало ясно, що святкове дерево буде інакшим.