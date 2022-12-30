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У Дії завершилося опитування про святкування Різдва – яку дату обрали українці

30 Грудня 2022, 13:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Різдво
Джерело: Pexels

У додатку Дія завершилося опитування щодо дати святкування Різдва Христового.

Громадянам нашої країни пропонувалося обрати з кількох варіантів один – 25 грудня, 7 січня, в обидва дні, не святкую Різдво.

Як показав підрахунок голосів, більшість українців вважають за краще святкувати Різдво 25 грудня – за григоріанським та новоюліанським календарями. За цей варіант свій голос віддали 903 265 користувачів.

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На другому місці – 7 січня. За Різдво за юліанським календарем проголосувало всього 390 125 користувачів, що в рази менше.

192 788 громадян пропонують святкувати світле свято в обидві дати, трохи більше 45 тис. не відзначають його зовсім.

Опитування в Дії про те, коли святкувати Різдво, з’явилося 24 грудня. Варто зазначити, що більшість країн відзначають його 25 грудня.

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Дія Опитування Різдво
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