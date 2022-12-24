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В які дати святкуєте Різдво? У Дії з’явилося нове опитування

24 Грудня 2022, 13:29
Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
В які дати святкуєте Різдво? У Дії з’явилося нове опитування
Джерело: Pexels

У застосунку Дія запустили нове опитування щодо дати святкування Різдва – 25 грудня чи 7 січня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у соціальних мережах.

Він зазначив, що опитування у застосунку вирішили провести після відповідної пропозиції від очільника Міністерства культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Зараз дивляться

— Все більше українців зустрічають його (Різдво, – Ред.) 25 грудня. Так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки, – йдеться у повідомленні.

Українські користувачі Дії у відповідь на запитання щодо дати святкування Різдва можуть обрати один із запропонованих варіантів відповідей:

  • 25 грудня (за Григоріанським календарем),
  • 7 січня (за Юліанським календарем),
  • в обидві дати,
  • не святкую Різдво.

У відеозверненні Ткаченка у застосунку Дія пояснив необхідність проведення опитування тим, що останнім часом дедалі більше українців відзначають Різдво 25 грудня. Міністр додав, що при цьому церква продовжує жити за Юліанським календарем.

— Склалася ситуація, коли у звичайному житті люди користуються новим стилем, а церква продовжує жити за старим. Проте останнім часом дедалі більше людей переходять на відзначення Різдва 25 грудня, а дехто взагалі святкує обидві дати, що дозволено у нас законом.

Щоб взяти участь в опитуванні необхідно зайти у застосунку Дія у Послуги та обрати категорію Опитування.

Станом на 13.15 24 грудня в опитуванні взяли участь понад 220 тис. українців. Із них 59,97% підтримують святкування Різдва 25 грудня, 24,33% – 7 січня.

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Джерело: Михайло Федоров

Теги
Дія Додаток Дія Михайло Федоров Олександр Ткаченко Опитування Різдво
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