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У Дії завершился опрос о праздновании Рождества – какую дату выбрали украинцы

30 декабря 2022, 13:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Різдво
Источник: Pexels

В приложении Дія завершился опрос по поводу даты празднования Рождества Христового.

Гражданам нашей страны предлагалось выбрать из нескольких вариантов один — 25 декабря, 7 января, в обе даты, не праздную Рождество.

Как показал подсчет голосов, большинство украинцев предпочитают праздновать Рождество 25 декабря — по григорианскому и новоюлианскому календарям. За этот вариант свой голос отдали 903 265 пользователей.

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На втором месте — 7 января. За Рождество по юлианскому календарю проголосовало всего 390 125 пользователей, что в разы меньше.

192 788 граждан предлагают праздновать светлый праздник в обе даты, чуть более 45 тыс. не отмечают его вовсе.

Опрос в Дії о том, когда праздновать Рождество, появился 24 декабря. Стоит отметить, что большинство стран отмечают его 25 декабря.

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