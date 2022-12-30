В приложении Дія завершился опрос по поводу даты празднования Рождества Христового.

Гражданам нашей страны предлагалось выбрать из нескольких вариантов один — 25 декабря, 7 января, в обе даты, не праздную Рождество.

Как показал подсчет голосов, большинство украинцев предпочитают праздновать Рождество 25 декабря — по григорианскому и новоюлианскому календарям. За этот вариант свой голос отдали 903 265 пользователей.

Сейчас смотрят

На втором месте — 7 января. За Рождество по юлианскому календарю проголосовало всего 390 125 пользователей, что в разы меньше.

192 788 граждан предлагают праздновать светлый праздник в обе даты, чуть более 45 тыс. не отмечают его вовсе.

Опрос в Дії о том, когда праздновать Рождество, появился 24 декабря. Стоит отметить, что большинство стран отмечают его 25 декабря.