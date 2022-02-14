У всьому світі 14 лютого святкують День святого Валентина. Цей період прийнято проводити зі своїми другими половинками, влаштовувати одне одному сюрпризи, дарувати подарунки та вигадувати різноманітні побачення.

Також у День усіх закоханий прийнято дарувати валентинки. Це листівки в формі серця, часто в них написані приємні слова чи освідчення в любові. Найчастіше вони червоного чи рожевого кольорів, які символізують кохання.

Якщо ви хочете привітати когось із 14 лютого, однак немає можливості зробити це особисто, ви можете надіслати красиву картинку в месенджері. Листівки та гіфки з Днем закоханих для Viber – далі в матеріал.

Листівки з Днем закоханих

Гіфки з Днем закоханих