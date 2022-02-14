У всьому світі 14 лютого святкують День святого Валентина. Цей період прийнято проводити зі своїми другими половинками, влаштовувати одне одному сюрпризи, дарувати подарунки та вигадувати різноманітні побачення.
Також у День усіх закоханий прийнято дарувати валентинки. Це листівки в формі серця, часто в них написані приємні слова чи освідчення в любові. Найчастіше вони червоного чи рожевого кольорів, які символізують кохання.
Якщо ви хочете привітати когось із 14 лютого, однак немає можливості зробити це особисто, ви можете надіслати красиву картинку в месенджері. Листівки та гіфки з Днем закоханих для Viber – далі в матеріал.
Листівки з Днем закоханих
Гіфки з Днем закоханих
День святого Валентина в Україні почали відзначати нещодавно, однак саме свято існує понад XVI століть. Історію виникнення Дня всіх закоханих – читайте на Фактах ICTV.
Також ми ділилися зірковими ідеями побачень на 14 лютого. Так, співак Позитив каже, що для нього найкращий сценарій святкування – залишитися вдома, прикрасити простір, приготувати смачну вечерю та дивитися романтичний фільм.
Балерина Катерина Кухар рекомендує відвідати з другою половинкою танцювальний клас, оскільки танець оголює душу та зближує.
А ось Marietta порадила організувати квест, чи, наприклад – разом піти в творчу майстерню малювання чи гончарства.