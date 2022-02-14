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Твоє кохання зігріває: привітання з Днем закоханих для Viber

14 Лютого 2022, 07:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Твоє кохання зігріває: привітання з Днем закоханих для Viber
Джерело: Pexels

У всьому світі 14 лютого святкують День святого Валентина. Цей період прийнято проводити зі своїми другими половинками, влаштовувати одне одному сюрпризи, дарувати подарунки та вигадувати різноманітні побачення.

Також у День усіх закоханий прийнято дарувати валентинки. Це листівки в формі серця, часто в них написані приємні слова чи освідчення в любові. Найчастіше вони червоного чи рожевого кольорів, які символізують кохання.

Якщо ви хочете привітати когось із 14 лютого, однак немає можливості зробити це особисто, ви можете надіслати красиву картинку в месенджері. Листівки та гіфки з Днем закоханих для Viber – далі в матеріал.

Листівки з Днем закоханих

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

День святого Валентина

Гіфки з Днем закоханих

 

День святого Валентина в Україні почали відзначати нещодавно, однак саме свято існує понад XVI століть. Історію виникнення Дня всіх закоханих – читайте на Фактах ICTV.

Також ми ділилися зірковими ідеями побачень на 14 лютого. Так, співак Позитив каже, що для нього найкращий сценарій святкування – залишитися вдома, прикрасити простір, приготувати смачну вечерю та дивитися романтичний фільм.

Балерина Катерина Кухар рекомендує відвідати з другою половинкою танцювальний клас, оскільки танець оголює душу та зближує.

А ось Marietta порадила організувати квест, чи, наприклад – разом піти в творчу майстерню малювання чи гончарства.

Теги
День святого Валентина , Привітання
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