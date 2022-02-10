Незабаром усі закохані пари світу відзначатимуть День святого Валентина – 14 лютого. Українські селебріті не виняток, вони також проводять цей день зі своїми другими половинками, намагаючись здивувати їх.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV зірки українського шоу-бізнесу поділилися ідеями для побачень на День святого Валентина. Де провести День усіх закоханих – далі в матеріалі.

Учасник гурту Mozgi Позитив (справжнє ім’я Олексій Завгородній) зазначив, що найкраще побачення на 14 лютого – це коли ти все робиш для своєї другої половинки: її улюблене місце, улюблена страва, подарунок, про який вона давно мріяла, максимум уваги та романтики.

– Головне – все з любов’ю та від душі. Цього дня потрібно помножити в кілька разів усе те, що ти робиш для коханої людини щодня, – наголосив Позитив.

Для Олексія ідеальний сценарій святкування Дня всіх закоханих – залишитися вдвох у домашній атмосфері.

– Прикрасити ваш простір, приготувати смачну вечерю та дивитися якийсь дуже романтичний фільм, – сказав він.

Співачка Yatsuta (справжнє ім’я – Яна Яцута) рекомендує зробити своїй другій половинці неймовірний сюрприз – поїхати до Каппадокії, і там разом піднятися на повітряній кулі до неба.

Ще як варіант – поїхати до Відня на романтичні канікули.

– Також мені подобається варіант – зняти будинок у горах із панорамним дахом, і влаштувати романтичну вечерю майже просто неба, під зорями. Романтика…, – поділилася Яна.

Прима-балерина Катерина Кухар завжди воліє танцювати. Так, на День святого Валентина артистка рекомендує запросити свою другу половинку до танцювального класу.

– Танець оголює душу та зближує, – зазначила Катерина.

Співачка Marietta (справжнє ім’я – Марієтта Буневич) упевнена, що один із найкращих шляхів до романтичного побачення на День усіх закоханих – креативний.

Артистка зазначила, що можна самостійно організувати квест чи звернутися до професійних квест-кімнат, де разом із коханим вирішити цікаві завдання.

– Як варіант – разом піти в творчу майстерню малювання чи гончарства. Не знаю, як у житті, але в кіно спільна робота над глиняними горщиками виглядає дуже сексуально, – наголосила Marietta.

За словами виконавиці, якщо залишати межі будинку немає бажання – не проблема, оскільки можна створити вечір для двох.

– Подивіться улюблені фільми, в нас із чоловіком, наприклад – Зоряні війни, Гаррі Поттер і Володар перснів. Можна також приготувати вечерю в чотири руки, – сказала артистка.

Також вона сказала, що важливо не забувати говорити про кохання. Якщо не можеш вимовити вголос, але в серці киплять пристрасті та почуття, дуже знадобиться конверт із освідченнями.