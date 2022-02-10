День святого Валентина – коли святкують та історія

День святого Валентина або День закоханих відзначають 14 лютого. Це свято є міжнародним, тому закохані пари у всьому світі в цей день дарують подарунки один одному, всіляко заявляючи про свої почуття.

2022 року День святого Валентина припадає на понеділок. І хоча карантинні обмеження діють і 14 лютого, багато українців зможуть відсвяткувати цей день у романтичній атмосфері навіть удома.

Історія Дня святого Валентина

Існує кілька версій виникнення свята. За однією з легенд День святого Валентина названий на честь священника Валентина, який жив у Римській імперії за часів Клавдія II Готського. Тоді імператор заборонив укладати шлюби солдатам, але Валентин проігнорував заборону, за що й опинився у в’язниці.

Там він закохався у доньку охоронця та напередодні своєї страти, 14 лютого, написав любовну записку дівчині, де розповів про свої почуття.

За іншою версією Валентин був цілителем, який лікував людей від усіх недуг. Саме через свій дар він потрапив до в’язниці, де один з охоронців попросив Валентина зцілити його доньку. Після того, як дівчина одужала, вона закохалася у свого рятувальника, а він у неї. Саме в день страти, 14 лютого, він зізнався про свої почуття.

Так, відтоді заведено надсилати один одному листівки, які називають валентинками. А 496 року папа римський Геласій I оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.

У Європі День святого Валентина почали святкувати з XIII століття, США з 1777 року. В Україні День закоханих – досить нове свято, але дуже популярне.

Крім валентинок, багато українців заявляють про свої почуття іншими способами – всілякі подарунки, походи в кіно чи ресторани, або ж роблять пропозицію руки та серця. І якщо з ідеями у цьому питанні все погано, рекомендуємо звернути свою увагу на кінематограф – у романтичних кіно та серіалах можна підгледіти кілька варіантів. Про найкращі ідеї для пропозиції на День святого Валентина — читайте на Фактах ICTV.

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