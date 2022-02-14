Во всем мире 14 февраля отмечают День святого Валентина. Этот период принято проводить со своими вторыми половинками, устраивать друг другу сюрпризы, дарить подарки и придумывать разнообразные свидания.

Также в День всех влюбленный принято дарить валентинки. Это открытки в форме сердца, зачастую в них написаны приятные слова или признание в любви. Чаще всего они красного или розового цветов, которые символизируют любовь.

Если вы хотите поздравить кого-то с 14 февраля, однако нет возможности сделать это лично, вы можете отправить красивую картинку в мессенджере. Открытки и гифки с Днем влюбленных для Viber — далее в материал.

Открытки с Днем влюбленных

Гифки с Днем влюбленных

День святого Валентина в Украине начали отмечать относительно недавно, однако сам праздник существует более XVI веков. Историю возникновения Дня всех влюбленных — читайте на Фактах ICTV.

Также мы делились звездными идеями свиданий на 14 февраля. Так, певец Позитив говорит, что для него лучший сценарий празднования — остаться дома, украсить пространство, приготовить вкусный ужин и смотреть романтический фильм.

Балерина Екатерина Кухар рекомендует посетить со второй половинкой танцевальный класс, поскольку танец обнажает душу и сближает.

А вот Marietta посоветовала организовать квест, или, например — вместе пойти в творческую мастерскую рисования или гончарства.