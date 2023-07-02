Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Три спаси та Преображення Господнє: які церковні свята віряни відзначать у серпні 2023

2 Липня 2023, 16:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Церква
Джерело: Depositphotos

В останній місяць літа православні віряни відзначать кілька важливих церковних свят – Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.

Припадає на цей період і три спаси – медовий, яблучний, горіховий, а також Успенський піст. Є й інші православні свята в третій місяць спекотної пори. Факти ICTV склали церковний календар на серпень 2023, щоб ви детальніше змогли ознайомитися з духовними подіями.

Список релігійних свят на серпень 2023

  • 2 серпня – День пророка Іллі (Іллін день);
  • 4 серпня – Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини;
  • 7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці;
  • 9 серпня – Великомученика і цілителя Пантелеймона;
  • 14 серпня – Медовий спас, Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього;
  • 14-28 серпня – Успенський піст;
  • 19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний спас;
  • 26 серпня – Віддання свята Преображення Господнього;
  • 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня – Горіховий спас.

З православними святами на рік можна ознайомитися в церковному календарі 2023.

Читайте також:
Великдень, церква, Вербна неділяРіздво Іоанна Предтечі та День Петра і Павла: церковний календар на липень 2023

Теги
Календар релігійне свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь