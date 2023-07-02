В останній місяць літа православні віряни відзначать кілька важливих церковних свят – Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.

Припадає на цей період і три спаси – медовий, яблучний, горіховий, а також Успенський піст. Є й інші православні свята в третій місяць спекотної пори. Факти ICTV склали церковний календар на серпень 2023, щоб ви детальніше змогли ознайомитися з духовними подіями.

Список релігійних свят на серпень 2023

2 серпня – День пророка Іллі (Іллін день);

4 серпня – Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини;

7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці;

9 серпня – Великомученика і цілителя Пантелеймона;

14 серпня – Медовий спас, Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього;

14-28 серпня – Успенський піст;

19 серпня – Преображення Господнє , Яблучний спас;

, Яблучний спас; 26 серпня – Віддання свята Преображення Господнього;

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці ;

; 29 серпня – Горіховий спас.

З православними святами на рік можна ознайомитися в церковному календарі 2023.