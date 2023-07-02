В останній місяць літа православні віряни відзначать кілька важливих церковних свят – Преображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці.
Припадає на цей період і три спаси – медовий, яблучний, горіховий, а також Успенський піст. Є й інші православні свята в третій місяць спекотної пори. Факти ICTV склали церковний календар на серпень 2023, щоб ви детальніше змогли ознайомитися з духовними подіями.
Список релігійних свят на серпень 2023
- 2 серпня – День пророка Іллі (Іллін день);
- 4 серпня – Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини;
- 7 серпня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці;
- 9 серпня – Великомученика і цілителя Пантелеймона;
- 14 серпня – Медовий спас, Походження чесних древ Животворящого Хреста Господнього;
- 14-28 серпня – Успенський піст;
- 19 серпня – Преображення Господнє, Яблучний спас;
- 26 серпня – Віддання свята Преображення Господнього;
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня – Горіховий спас.
З православними святами на рік можна ознайомитися в церковному календарі 2023.