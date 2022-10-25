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Православний календар 2023: головні свята, пости та поминальні дні

25 Жовтня 2022, 18:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
церква
Джерело: Depositphotos

2022 рік поступово добігає кінця – він був дуже важким для України та нас усіх. Церковний календар 2023 року підкаже, коли чекати Великодня, на який місяць припадає Великий піст, і коли буде Трійця.

Людям потрібна віра в краще, особливо в такі скрутні часи, коли нам усім потрібно згуртуватися і вибрати свою свободу. Церковні свята нагадують нам про важливість віри, про те, що світло завжди перемагає пітьму, і до цього треба йти.

2023 рік дасть нам надію на мирне небо, і релігійні свята нагадають усім, за що ми боремося.

Зараз дивляться

Найважливіше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння. 2023 року воно припадає на 16 квітня.

Загалом у церковному календарі 12 двонадесятих свят, і три з них (перехідні) залежать від дати Великодня, тож щороку припадають на різні числа. Це Вхід Господній до Єрусалиму, Вознесіння та Трійця. Вони позначені символом * у календарі, щоб їх легко відрізняти від інших.

Є також дев’ять двонадесятих неперехідних свят, тобто зі стабільною датою, та сім великих свят, присвячених подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці та інших святих.

Двонадесяті перехідні свята у 2023

  • 9 квітня* – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);
  • 25 травня* – Вознесіння Господнє;
  • 4 червня* – День Святої Трійці (П’ятидесятниця).

Двонадесяті неперехідні свята у 2023

  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення);
  • 15 лютого – Стрітення Господнє;
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 19 серпня – Преображення Господнє;
  • 28 серпня – Успіння Богородиці;
  • 21 вересня – Різдво Богородиці;
  • 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;
  • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Великі свята у 2023

  • 14 січня – Обрізання Господнє;
  • 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі;
  • 12 липня – Святих апостолів Петра і Павла;
  • 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі;
  • 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Церковний календар нагадає вірянам про дати інших важливих свят: коли Масляна, багатоденні та одноденні пости, а також поминальні дні.

Багатоденні пости у 2023

  • До 6 січня триває Різдвяний піст, що розпочався 28 листопада 2022 року;
  • Великий піст – з 27 лютого до 15 квітня;
  • Петров піст – з 12 червня до 11 липня;
  • Успенський піст – з 14 до 27 серпня;
  • Різдвяний піст 2023-2024 – з 28 листопада 2023 року до 6 січня 2024 року.

Одноденні пости у 2023

  • 18 січня – Хрещенський святвечір (Навечір’я Богоявлення);
  • 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі;
  • 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;
  • Середи та п’ятниці, за винятком суцільних тижнів та свят;

Суцільні тижні – тижні в 2023, коли немає посту

  • Святки: з 7 по 17 січня;
  • Тиждень Митаря та Фарисея: з 6 по 12 лютого;
  • Масляна (Сирний тиждень): з 20 по 26 лютого;
  • Великодній (Світлий тиждень): з 17 по 23 квітня;
  • Троїцький тиждень: з 5 до 11 червня.

Дні особливого поминання покійних у 2023

  • 18 лютого – Вселенська батьківська субота (м’ясопусна);
  • 11 березня – Субота другого тижня Великого посту;
  • 18 березня – Субота третього тижня Великого посту;
  • 25 березня – Субота четвертого тижня Великого посту;
  • 25 квітня – Радониця;
  • 9 травня – Поминання померлих воїнів;
  • 3 червня – Троїцька батьківська субота;
  • 28 жовтня – Димитрієвська батьківська субота.

Календар церковних свят 2023 року в Україні на кожен місяць дивіться нижче.

Січень 2023

  • 6 січня – Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту;
  • 7 січня – Різдво Христове. Початок Святок;
  • 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці;
  • 14 січня 2023 – Обрізання Господнє. День святого Василя Великого;
  • 17 січня – Останній день Святок;
  • 18 січня – Хрещенський святвечір. Пісний день;
  • 19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 29 січня – Тиждень про Закхей.

Лютий 2023

  • 5 лютого – Тиждень про митаря і фарисея;
  • 6 лютого – Початок суцільного тижня митаря і фарисея;
  • 12 лютого – Тиждень про блудного сина, Останній день суцільного тижня митаря і фарисея;
  • 15 лютого – Стрітення Господнє;
  • 18 лютого – Всесвітня м’ясопусна субота;
  • 19 лютого – Тиждень про Страшний суд;
  • 20 лютого – Перший день Масляної (Сирного тижня).
  • 26 лютого – Останній день Масляної (Сирного тижня), Спогад Адамова вигнання, Прощена неділя;
  • 27 лютого – Початок Великого посту.

Березень 2023

  • 5 березня – Урочистість Православ’я;
  • 11 березня – Субота 2-го тижня Великого посту;
  • 12 березня – Тиждень 2-й Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;
  • 18 березня – Субота 3-го тижня Великого посту;
  • 19 березня – Тиждень 3-й Великого посту;
  • 25 березня – Субота 4-го тижня Великого посту;
  • 26 березня – Тиждень 4-й Великого посту.

Квітень 2023

  • 2 квітня – Тиждень 5-й Великого посту;
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 8 квітня – Лазарєва субота;
  • 9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя);
  • 10 квітня – Великий Понеділок;
  • 11 квітня – Великий Вівторок;
  • 12 квітня – Велика Середа;
  • 13 квітня – Великий Четвер. Таємна вечеря;
  • 14 квітня – Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;
  • 15 квітня – Велика Субота. Останній день Великого посту;
  • 16 квітня – Великдень – Світле Христове Воскресіння;
  • 17 квітня – Перший день Великоднього тижня;
  • 23 квітня – Останній день Великоднього тижня;
  • 25 квітня – Радониця;
  • 30 квітня – Тиждень 3-й після Великодня.

Травень 2023

  • 7 травня – Тиждень 4-й після Великодня;
  • 14 травня – Тиждень 5-й після Великодня;
  • 21 травня – Апостола і євангеліста Іоанна Богослова, Тиждень 6-й після Великодня;
  • 22 травня – Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця;
  • 25 травня – Вознесіння Господнє;
  • 28 травня – Тиждень 7-й після Великодня;

Червень 2023

  • 3 червня – Троїцька субота;
  • 4 червня – День Святої Трійці, П’ятидесятниця;
  • 5 червня – День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;
  • 11 червня – Тиждень 1-й по П’ятидесятниці, Останній день Троїцького тижня;
  • 12 червня – Початок Петрова посту;
  • 18 червня – Тиждень 2-й по П’ятидесятниці;

Липень 2023

  • 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі;
  • 11 липня – Останній день Петрова посту;
  • 12 липня – Апостолів Петра та Павла (День Петра та Павла).

Серпень 2023

  • 14 серпня – Перший день Успенського посту;
  • 19 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);
  • 27 серпня – Останній день Успенського посту;
  • 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

Вересень 2023

  • 11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі, Пісний день;
  • 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. Пісний день.

Жовтень 2023

  • 7 жовтня – Покровська субота;
  • 9 жовтня – Апостола та євангеліста Іоанна Богослова;
  • 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці.

Листопад 2023

  • 4 листопада – Дмитрівська поминальна субота;
  • 18 листопада – Михайлівська субота;
  • 28 листопада – Початок Різдвяного посту.

Грудень 2023

  • 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 19 грудня – День святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.

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