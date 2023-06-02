У другий місяць літа не так багато великих церковних свят, проте кілька все ж є. У липні віряни відзначатимуть Різдво Іоанна Предтечі, а також Апостолів Петра і Павла.
Припадає на цей період і закінчення Петрового посту, початок якого у 2023 році – 12 червня.
Є й інші православні дати в другий місяць літа, а тому ми вирішили скласти детальний церковний календар на липень 2023, щоб ви змогли з ним ознайомитися.
Список релігійних свят на липень 2023
- 2 липня – Всіх святих українського народу;
- 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі;
- 8 липня – Преподобномучениці Февронії діви;
- 11 липня – Останній день Петрового посту;
- 12 липня – Апостолів Петра і Павла (День Петра і Павла);
- 13 липня – Собор славних і всехвальних 12 апостолів;
- 18 липня – Ікони Божої Матері, іменованої Економіса;
- 26 липня – Собор Архангела Гавриїла.
Із православними святами на рік можна ознайомитися в церковному календарі 2023. Так ви заздалегідь знатимете, коли і яку дату святкують.