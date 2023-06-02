У другий місяць літа не так багато великих церковних свят, проте кілька все ж є. У липні віряни відзначатимуть Різдво Іоанна Предтечі, а також Апостолів Петра і Павла.

Припадає на цей період і закінчення Петрового посту, початок якого у 2023 році – 12 червня.

Є й інші православні дати в другий місяць літа, а тому ми вирішили скласти детальний церковний календар на липень 2023, щоб ви змогли з ним ознайомитися.

Список релігійних свят на липень 2023

2 липня – Всіх святих українського народу;

7 липня – Різдво Іоанна Предтечі ;

; 8 липня – Преподобномучениці Февронії діви;

11 липня – Останній день Петрового посту;

12 липня – Апостолів Петра і Павла (День Петра і Павла) ;

; 13 липня – Собор славних і всехвальних 12 апостолів;

18 липня – Ікони Божої Матері, іменованої Економіса;

26 липня – Собор Архангела Гавриїла.

Із православними святами на рік можна ознайомитися в церковному календарі 2023. Так ви заздалегідь знатимете, коли і яку дату святкують.