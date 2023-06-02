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Різдво Іоанна Предтечі та День Петра і Павла: церковний календар на липень 2023

2 Червня 2023, 12:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Великдень, церква, Вербна неділя
Джерело: Depositphotos

У другий місяць літа не так багато великих церковних свят, проте кілька все ж є. У липні віряни відзначатимуть Різдво Іоанна Предтечі, а також Апостолів Петра і Павла.

Припадає на цей період і закінчення Петрового посту, початок якого у 2023 році – 12 червня.

Є й інші православні дати в другий місяць літа, а тому ми вирішили скласти детальний церковний календар на липень 2023, щоб ви змогли з ним ознайомитися.

Список релігійних свят на липень 2023

  • 2 липня – Всіх святих українського народу;
  • 7 липня – Різдво Іоанна Предтечі;
  • 8 липня – Преподобномучениці Февронії діви;
  • 11 липня – Останній день Петрового посту;
  • 12 липня – Апостолів Петра і Павла (День Петра і Павла);
  • 13 липня – Собор славних і всехвальних 12 апостолів;
  • 18 липня – Ікони Божої Матері, іменованої Економіса;
  • 26 липня – Собор Архангела Гавриїла.

Із православними святами на рік можна ознайомитися в церковному календарі 2023. Так ви заздалегідь знатимете, коли і яку дату святкують.

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