В последний месяц лета православные верующие отметят несколько важных церковных праздников — Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.
Приходится на этот период и три спаса — медовый, яблочный, ореховый, а также Успенский пост. Есть и другие православные праздники в третий месяц жаркой поры. Факты ICTV составили церковный календарь на август 2023, чтобы вы детальнее смогли ознакомиться с духовными событиями.
Список религиозных праздников на август 2023
- 2 августа — День пророка Илии (Ильин день);
- 4 августа — Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины;
- 7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;
- 9 августа — Великомученика и целителя Пантелеймона;
- 14 августа — Медовый спас, Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня;
- 14-28 августа — Успенский пост;
- 19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас;
- 26 августа — Отдание праздника Преображения Господня;
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
- 29 августа — Ореховый спас.
С православными праздниками на год можна ознакомиться в церковном календаре 2023.