В последний месяц лета православные верующие отметят несколько важных церковных праздников — Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Приходится на этот период и три спаса — медовый, яблочный, ореховый, а также Успенский пост. Есть и другие православные праздники в третий месяц жаркой поры. Факты ICTV составили церковный календарь на август 2023, чтобы вы детальнее смогли ознакомиться с духовными событиями.

Список религиозных праздников на август 2023

2 августа — День пророка Илии (Ильин день);

4 августа — Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины;

7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;

9 августа — Великомученика и целителя Пантелеймона;

14 августа — Медовый спас, Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня;

14-28 августа — Успенский пост;

19 августа — Преображение Господне , Яблочный спас;

, Яблочный спас; 26 августа — Отдание праздника Преображения Господня;

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы ;

; 29 августа — Ореховый спас.

С православными праздниками на год можна ознакомиться в церковном календаре 2023.