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Три спаса и Преображение Господне: какие церковные праздники верующие отметят в августе 2023

2 июля 2023, 16:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Церква
Источник: Depositphotos

В последний месяц лета православные верующие отметят несколько важных церковных праздников — Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Приходится на этот период и три спаса — медовый, яблочный, ореховый, а также Успенский пост. Есть и другие православные праздники в третий месяц жаркой поры. Факты ICTV составили церковный календарь на август 2023, чтобы вы детальнее смогли ознакомиться с духовными событиями.

Список религиозных праздников на август 2023

  • 2 августа — День пророка Илии (Ильин день);
  • 4 августа — Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины;
  • 7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;
  • 9 августа — Великомученика и целителя Пантелеймона;
  • 14 августа — Медовый спас, Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня;
  • 14-28 августа — Успенский пост;
  • 19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас;
  • 26 августа — Отдание праздника Преображения Господня;
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
  • 29 августа — Ореховый спас.

С православными праздниками на год можна ознакомиться в церковном календаре 2023.

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