18 жовтня всі християни східного обряду вшановують пам’ять святої Харитини.

Жінка мученицькою смертю загинула за віру в Ісуса Христа.

Ще будучи дитиною залишилася сиротою, але вихована як рідна дочка християнином Клавдієм. Своє життя вона присвятила донесення до інших віри в Ісуса, за що і була вбита під час гоніння християн римським імператором Діоклітіаном.

18 жовтня – яке сьогодні свято

Сьогодні, 18 жовтня, відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Свято започатковане Європарламентом ще у 2007 році. Україна докладає багато зусиль у сфері протидії торгівлі людьми — у 2011 році в нашій країні посилилося покарання для викрадачів людей. За статистикою, найчастіше жертвами цього незаконного бізнесу стають діти та жінки.

Професійне свято працівників харчової промисловості України також припадає на 18 жовтня. Свято було засновано ще в 1995 році, і щорічно відзначається у всій країні.

Іменини 18 жовтня

День ангела 18 жовтня святкують Харитина, Олександра, Григорій, Євдоким, Гаврило, Матвій.

Традиції та прикмети на 18 жовтня

Якщо на Харитини був ранковий туман — осінь буде довгою.

Йде дощ — чекай на заморозки.

Безвітряна погода — скоро почнуться похолодання.

Що не можна робити сьогодні 18 жовтня

Ходити в ліс по гриби чи ягоди.

Лаятися і сваритися з близькими та дітьми.

Залишати будинок після заходу сонця.

Переїжджати також не варто — цей день для зміни житла вважається нещасливим.

Не варто також і надягати новий та неношений одяг.

День також не підходить для вінчання та одруження — можливі сварки в майбутньому.

Церковні свята, пости та поминальні дні — календар на 2020 рік

Щороку, згідно з календарем церковних свят 2021, православні християни відзначають десятки пам’ятних дат.

У жовтні українці вже відзначили Покрову Пресвятої Богородиці, і до кінця місяця щосереди та щоп’ятниці будуть одноденні пости.

На початку листопада в православному календарі присвячений день Казанської ікони Божої матері, а на кінець осені заплановано початок багатоденного Різдвяного посту.

Ознайомитися з православним календарем на 2021 рік можна в матеріалі Фактів ICTV.