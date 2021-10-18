18 октября все христиане восточного обряда чтят память святой Харитины.

Женщина мученической смертью погибла за веру в Иисуса Христа.

Еще будучи ребенком осталась сиротой, но воспиталась как родная дочь хри­сти­а­ни­ном Клав­ди­ем. Свою жизнь она посвятила донесения к другим веры в Иисуса, за что и была убита во время гонения христиан римским императором Дио­кли­ти­а­ном.

18 октября — какой сегодня праздник

Сегодня, 18 октября, отмечается Европейский день борьбы с торговлей людьми. Праздник основан Европарламентом еще в 2007 году. Украина прилагает много усилий в сфере противодействия торговле людьми — в 2011 году в нашей стране ужесточилось наказание для похитителей людей. По статистике, чаще всего жертвами этого незаконного бизнеса становятся дети и женщины.

Профессиональный праздник работников пищевой промышленности Украины также приходится на 18 октября. Праздник был учрежден еще в 1995 году, и по сей день ежегодно отмечается во всей стране.

Именины 18 октября

День ангела 18 октября празднуют Харитина, Александра, Григорий, Евдоким, Гавриил, Матвей.

Традиции и приметы на 18 октября

Если на Харитины был утренний туман — осень будет долгой.

Идет дождь — жди заморозки.

Безветренная погода — скоро начнутся похолодания.

Что нельзя делать сегодня 18 октября

Ходить в лес за грибами или ягодами.

Ругаться и ссориться с близкими и детьми.

Покидать дом после захода солнца.

Переезжать также не стоит — этот день для смены жилья считается несчастливым.

Не стоит также и надевать новую и неношеную одежду.

День также не подходит для венчания и женитьбы — возможны ссоры в будущем.

Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Каждый год, согласно календарю церковных праздников 2021, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

В октябре украинцы уже отметили Покров Пресвятой Богородицы, и до конца месяца каждую среду и пятницу будут однодневные посты.

В начале ноября в православном календаре посвящен день Казанской иконы Божьей матери, а на конец осени запланировано начало многодневного Рождественского поста.

Ознакомиться с православным календарем на 2021 год можно в материале Фактов ICTV.