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Сукня з ланцюжком або спідниця зі светром: у чому зустрічати рік Кролика

19 Грудня 2022, 15:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
В чем встречать год Кролика
Джерело: Pexels

Менше двох тижнів залишилося до зустрічі Нового року 2023, символом якого стане Чорний Водяний Кролик. Саме час задуматися, в чому ж його зустрічати, якщо не зробили цього раніше.

Вибір святкового вбрання – завжди морока, хоч і приємна, проте нерідко бувають і труднощі, якщо сама точно не знаєш, який вигляд хотіла б мати в новорічну ніч.

Насамперед потрібно визначитися з улюбленими кольорами символу, а це – рожевий, білий, блакитний (синій), фіолетовий, чорний, морквяний, сірий.

Зараз дивляться

Звичайно, не всі дотримуються правила зустрічати новорічну ніч у вбранні улюбленого кольору символу, однак якщо віриш, що як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш – одягнутися потрібно правильно.

Варто зазначити, кролик не любить неонові, кислотні відтінки, хутряні вироби і анімалістичний принт.

Так у чому ж зустрічати Новий рік 2023? Класичний варіант – сукня. Такий образ точно буде святковим і виграшним.

Сукня може бути будь-якої довжини – міні, міді, максі, а також практично будь-якої моделі, головне – щоб вона була актуальна в наш час.

Красиво виглядають сукні з відкритою спиною, плечима або зі вставками-ланцюжками.




Хутро у кролика блискуче, з переливами, тому щось таке повинно бути у вашому святковому вбранні.  Можна придивитися до суконь із оксамиту, як варіант.



Ще один стильний і безпрограшний варіант – брючний костюм: образ, який можна обіграти, як вам буде завгодно, що і додасть йому більш святкового вигляду.





Трохи більше доведеться заморочитися над збірними образами. Наприклад, це можуть бути штани і ошатний светр, спідниця і топ, джинси і піджак.





Якщо відчуваєте, що ваш образ трохи нудний, доповніть його аксесуарами.

Раніше ми також писали, у чому зустрічати Новий рік 2023 за знаками зодіаку – читайте на Фактах ICTV.

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