Платье с цепочкой или юбка со свитером: в чем встречать год Кролика

Менее двух недель осталось до встречи Нового года 2023, символом которого станет Черный Водяной Кролик. Самое время задуматься, в чем же его встречать, если не сделали этого раньше.

Выбор праздничного наряда — всегда морока, хоть и приятная, однако нередко бывают и трудности, поскольку сама точно не знаешь, как хотела бы выглядеть в новогоднюю ночь.

В первую очередь, нужно определиться с любимыми цветами символа, а это — розовый, белый, голубой (синий), фиолетовый, черный, морковный, серый.

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Конечно, не все придерживаются правила встречать новогоднюю ночь в наряде любимого цвета символа, однако если веришь, что как Новый год встретишь, так его и проведешь — одеться нужно правильно.

Стоит отметить, кролик не любит неоновые, кислотные оттенки, меховые изделия и анималистичный принт.

Так в чем же встречать Новый год 2023? Классический вариант — платье. Такой образ точно будет праздничным и выигрышным.

Платье может быть любой длины — мини, миди, макси, а также практически любой модели, главное — чтобы она была актуальна в наше время.

Красиво смотрятся платья с открытой спиной, плечами или со вставками-цепочками.

Мех у кролика блестящий, с переливами, поэтому что-то такое должно быть в вашем праздничном одеянии. Можно присмотреться к платьям из бархата, как вариант.

Еще один стильный и беспроигрышный вариант — брючный костюм: образ, который можно обыграть, как вам будет угодно, что и придаст ему более праздничный вид.

Немного больше придется заморочиться над сборным образом. Например, это могут быть штаны и нарядный свитер, юбка и топ, джинсы и пиджак.

Если чувствуете, что ваш образ немного скучный, дополните его аксессуарами.

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