Символом Нового року 2023 стане Чорний водяний кролик. У ньому поєднуються колір, стихія і тварина. Щоб він приніс удачу, необхідно правильно підібрати вбрання на святкову ніч.

У чому зустріти Новий рік 2023 за знаками зодіаку, Фактам ICTV розповіла астропсихолог Альона Лісна.

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Овни

Представники цього вогняного знаку полюбляють увагу. У новорічну ніч сміливо експериментуйте зі своїм вбранням. Незвичайний крій, глибокі вирізи, відкрита спина. Обираючи вбрання, віддавайте перевагу відтінкам червоного чи бордового кольору та додайте золотих аксесуарів.

Тельці

Вам підійдуть відтінки спокійних тонів. Зверніть увагу на атласні тканини. Придивіться до вбрання коричневого, бежевого, золотистого чи ніжно-рожевого кольору. Також можна скласти образ із поєднання цих кольорів.

Близнюки

Для святкування Нового року обирайте цього року комфортний образ, переважно сріблястого, білого або ніжно-блакитного кольорів. Можна обрати вбрання з декором із паєток або стразів. Зверніть увагу на оксамитові піджаки чи комбінезони максі.

Раки

Кролик оцінить більш класичний образ, що струменить. У вашому вбранні на новорічну ніч не повинно бути рюш і воланів. Кольори – сріблястий, смарагдовий, ніжно-рожевий, золотистий.

Леви

Представники цього знака зодіаку люблять бути у центрі уваги. І новорічна ніч не є винятком. Вам підійдуть вбрання з паєток. Чорного, білого чи темно-синього кольорів. Великі аксесуари золотистого кольору доповнять образ. Але пам’ятайте головне правило: все добре в міру.

Діви

Щоб 2023 став вдалим і приніс достаток, ваші кольори – бежевий, білий, світло-рожевий. Це можуть бути сукні або костюми з вельвету, чи інші приємні на дотик тканини. Доповніть образ класичними прикрасами із срібла чи білого золота.

Терези

Обирайте класичний образ. Брючні костюми чи сукня міді у поєднанні з піджаком. Білого або темно-синього кольорів. Зверніть увагу на аксесуари золотистих відтінків. Прикраси на волосся з паєток, обручі чи діадеми в новорічну ніч ідеально доповнять ваш елегантний образ.

Скорпіони

Ваші кольори – чорний та червоний. Брючний костюм із атласною майкою з мереживом, сукня міді з жакетом з оксамиту та шкіряними вставками. Провокаційний стиль, глибокі вирізи та таємничість. Важливо, щоб у вашому вбранні чи аксесуарах не було гострих предметів.

Стрільці

У новорічну ніч вам підійдуть глибокі темні відтінки. Саме вони принесуть успіх представникам цього знака в 2023 році. Темно-фіолетовий чи темно-синій кольори. Зверніть увагу на вбрання з відкритою спиною. Маленька сумочка зі стразами чудово доповнить ваш образ.

Козероги

Класика завжди в моді, і ця новорічна ніч не є винятком. Зустрічайте 2023 рік у маленькій чорній сукні з відкритими плечима. Волосся краще підібрати. Образ доповнять цікаві сережки золотистого відтінку. Також можна обрати масивні темні сережки з елементами золота.

Водолії

Ваша палітра у новорічну ніч має бути світлою. Білий колір чи відтінки бежевого. Більше уваги незвичайним аксесуарам. Обирайте сріблясті відтінки та натуральне каміння темних кольорів.

Риби

Зустрічати новорічну ніч краще у комфортному вбранні. М’які тканини, об’ємні светри, штани-палаццо. Складаючи образ для новорічної ночі, віддайте перевагу сталевим кольорам, комбінуючи їх із відтінками темно-синього або фіолетового.