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Скільки вихідних у жовтні 2022

4 Вересня 2022, 16:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вихідні в жовтні 2022
Джерело: Depositphotos

У жовтні 2022 року українці відпочиватимуть 10 днів.

14 числа наша держава відзначає важливе свято – День захисників та захисниць України. З 2015 року він є офіційним вихідним днем, проте під час воєнного стану додатковий відпочинок скасовується.

Також 14 жовтня відзначають День українського козацтва. Цього ж дня припадає важливе релігійне свято – Покрова Пресвятої Богородиці.

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Виходить, що вихідними в жовтні 2022 будуть суботи та неділі відповідно до календаря: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 числа.

Варто зазначити, що на другий місяць осені багато професійних та міжнародних дат. Вже 1 числа у всьому світі відзначають День людей похилого віку та День музики.

Далі – День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства. Детальний календар свят на жовтень 2022 – читайте на Фактах ICTV.

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