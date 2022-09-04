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Сколько выходных в октябре 2022

4 сентября 2022, 16:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вихідні в жовтні 2022
Источник: Depositphotos

В октябре 2022 года украинцы будут отдыхать 10 дней.

14 числа наше государство отмечает важный праздник — День защитников и защитниц Украины. С 2015 года он является официальным выходным днем, однако во время военного положения дополнительный отдых отменяется.

Также 14 октября отмечается День украинского казачества. На этот же день припадает важный религиозный праздник — Покров Пресвятой Богородицы.

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Получается, что выходными в октябре 2022 будут субботы и воскресенья в соответствии с календарем: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 числа.

Стоит отметить, что во второй месяц осени много профессиональных и международных дат. Уже 1 числа во всем мире отмечают День пожилых людей и День музыки.

Далее — День работников образования, Международный день ненасилия. Детальный календарь праздников на октябрь 2022 — читайте на Фактах ICTV.

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