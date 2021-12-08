У січні 2022 року буде 12 офіційних неробочих днів. На українців чекає додаткові вихідні з нагоди Нового року та Різдва.
Новий рік припадає на суботу, тож понеділок 3 січня буде вихідним днем. Різдво 7 січня припадає на п’ятницю – українці відпочиватимуть три дні поспіль.
У січні 2022 року жителі України працюватимуть 19 днів.
Вихідні у січні 2022:
- 1-3 січня;
- 7-9 січня;
- 15-16 січня;
- 22-23 січня;
- 29-30 січня.
Свята у січні 2022:
- 1 січня – Новий рік;
- 7 січня – Різдво Христове;
- 19 січня – Водохреще;
- 22 січня – День Соборності України;
- 24 січня – День зовнішньої розвідки України;
- 26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України;
- 27 січня – Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту;
- 29 січня – День пам’яті героїв Крут;
- 31 січня – Міжнародний день ювеліра.
У січні на українців також чекає багато православних свят. Зокрема, йдеться про Різдво, яке відзначають 7 числа за григоріанським календарем, а також Водохреща 19 січня — багато хто вирушить пірнати в ополонку.
Ознайомитись із повним списком православних свят на січень 2022 року можна у календарі Фактів ICTV.