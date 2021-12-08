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Скільки вихідних буде в січні 2022

8 Грудня 2021, 10:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Скільки вихідних буде в січні 2022

У січні 2022 року буде 12 офіційних неробочих днів. На українців чекає додаткові вихідні з нагоди Нового року та Різдва.

Новий рік припадає на суботу, тож понеділок 3 січня буде вихідним днем. Різдво 7 січня припадає на п’ятницю – українці відпочиватимуть три дні поспіль.

У січні 2022 року жителі України працюватимуть 19 днів.

Вихідні у січні 2022:

  • 1-3 січня;
  • 7-9 січня;
  • 15-16 січня;
  • 22-23 січня;
  • 29-30 січня.

Свята у січні 2022:

  • 1 січня – Новий рік;
  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 19 січня – Водохреще;
  • 22 січня – День Соборності України;
  • 24 січня – День зовнішньої розвідки України;
  • 26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України;
  • 27 січня – Міжнародний День пам’яті жертв Голокосту;
  • 29 січня – День пам’яті героїв Крут;
  • 31 січня – Міжнародний день ювеліра.

У січні на українців також чекає багато православних свят. Зокрема, йдеться про Різдво, яке відзначають 7 числа за григоріанським календарем, а також Водохреща 19 січня — багато хто вирушить пірнати в ополонку.

Ознайомитись із повним списком православних свят на січень 2022 року можна у календарі Фактів ICTV.

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