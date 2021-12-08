Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

Сколько выходных будет в январе 2022

8 декабря 2021, 10:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Сколько выходных будет в январе 2022

В январе 2022 года будет 12 официальных нерабочих дней. Украинцев ждет дополнительные выходне по случаю Нового года и Рождества.

Новый год приходится на субботу, поэтому понедельник 3 января будет выходным днем. Рождество 7 января приходится на пятницу — украинцы будут отдыхать три дня подряд.

В январе 2022 жители Украины будут работать 19 дней.

Выходные в январе 2022:

  • 1-3 января;
  • 7-9 января;
  • 15-16 января;
  • 22-23 января;
  • 29-30 января.

Праздники в январе 2022:

  • 1 января — Новый год;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 19 января — Крещение;
  • 22 января — День Соборности Украины;
  • 24 января — День внешней разведки Украины;
  • 26 января — Всемирный день таможни, День работникa контрольно-ревизионной службы Украины;
  • 27 января — Международный Дeнь памяти жертв Холокоста;
  • 29 января — День памяти героев Крут;
  • 31 января — Международный день ювелира.

В январе украинцев также ожидает много православных праздников. В частности, речь идет о Рождестве, которое отмечают по григорианскому календарю, а также Крещение 19 января — многие отправятся нырять в прорубь.

Ознакомиться с полным списком православных праздников на январь 2022 года можно в календаре Фактов ICTV.

Читайте также:
Лунный календарь на ноябрь 2021Лунный календарь на январь 2022: в какой день лучше остаться дома или реализовать планы

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка