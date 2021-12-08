В январе 2022 года будет 12 официальных нерабочих дней. Украинцев ждет дополнительные выходне по случаю Нового года и Рождества.
Новый год приходится на субботу, поэтому понедельник 3 января будет выходным днем. Рождество 7 января приходится на пятницу — украинцы будут отдыхать три дня подряд.
В январе 2022 жители Украины будут работать 19 дней.
Выходные в январе 2022:
- 1-3 января;
- 7-9 января;
- 15-16 января;
- 22-23 января;
- 29-30 января.
Праздники в январе 2022:
- 1 января — Новый год;
- 7 января — Рождество Христово;
- 19 января — Крещение;
- 22 января — День Соборности Украины;
- 24 января — День внешней разведки Украины;
- 26 января — Всемирный день таможни, День работникa контрольно-ревизионной службы Украины;
- 27 января — Международный Дeнь памяти жертв Холокоста;
- 29 января — День памяти героев Крут;
- 31 января — Международный день ювелира.
В январе украинцев также ожидает много православных праздников. В частности, речь идет о Рождестве, которое отмечают по григорианскому календарю, а также Крещение 19 января — многие отправятся нырять в прорубь.
Ознакомиться с полным списком православных праздников на январь 2022 года можно в календаре Фактов ICTV.