В январе 2022 года будет 12 официальных нерабочих дней. Украинцев ждет дополнительные выходне по случаю Нового года и Рождества.

Новый год приходится на субботу, поэтому понедельник 3 января будет выходным днем. Рождество 7 января приходится на пятницу — украинцы будут отдыхать три дня подряд.

В январе 2022 жители Украины будут работать 19 дней.

Выходные в январе 2022:

1-3 января;

7-9 января;

15-16 января;

22-23 января;

29-30 января.

Праздники в январе 2022:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

19 января — Крещение;

22 января — День Соборности Украины;

24 января — День внешней разведки Украины;

26 января — Всемирный день таможни, День работникa контрольно-ревизионной службы Украины;

27 января — Международный Дeнь памяти жертв Холокоста;

29 января — День памяти героев Крут;

31 января — Международный день ювелира.

В январе украинцев также ожидает много православных праздников. В частности, речь идет о Рождестве, которое отмечают по григорианскому календарю, а также Крещение 19 января — многие отправятся нырять в прорубь.

Ознакомиться с полным списком православных праздников на январь 2022 года можно в календаре Фактов ICTV.