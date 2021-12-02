Церковний календар на січень 2022 року рясніє святами та важливими подіями для вірян. Зокрема, йдеться про Різдво, яке відзначають за григоріанським календарем. 7 січня – це ще й державний вихідний.

Крім того, до Святвечора (6 січня) ще триватиме Різдвяний піст.

19 січня українці вирушать стрибати в ополонку. Така традиція склалася у нас на Водохреще.

Також у січні вшановуватимуть багатьох святих.

Календар церковних свят на січень 2022: