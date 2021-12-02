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Різдво, Водохреще та Обрізання Господнє: церковний календар на січень 2022

2 Грудня 2021, 15:57
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Різдво, Водохреще та Обрізання Господнє: церковний календар на січень 2022

Церковний календар на січень 2022 року рясніє святами та важливими подіями для вірян. Зокрема, йдеться про Різдво, яке відзначають за григоріанським календарем. 7 січня – це ще й державний вихідний.

Крім того, до Святвечора (6 січня) ще триватиме Різдвяний піст.

19 січня українці вирушать стрибати в ополонку. Така традиція склалася у нас на Водохреще.

Також у січні вшановуватимуть багатьох святих.

Календар церковних свят на січень 2022:

  • 1 січня – Преподобного Іллі Муромця.
  • 2 січня – День пам’яті святого Іоанна Кронштадтського.
  • 3 січня – День пам’яті Святителя Петра.
  • 4 січня – Святої великомучениці Анастасії Узорішительниці.
  • 5 січня – святих десяти критських мучеників: Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Євнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда та Євареста.
  • 6 січня – Різдвяний святвечір; Преподобномучениці Євгенії та з нею мучеників Прота, Іакінфа та Клавдії.
  • 7 січня – Різдво Христове.
  • 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці.
  • 10 січня – День пам’яті 20 тис. мучеників.
  • 14 січня – Обрізання Господнє, День пам’яті святителя Василія Великого.
  • 15 січня – День пам’яті святого Серафима Саровського.
  • 18 січня – Хрещенський святвечір.
  • 19 січня – Богоявлення, або Хрещення Господнє.
  • 20 січня – Святкування собору Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.
  • 23 січня – День пам’яті святителя Григорія, єпископа Ніського.
  • 25 січня – День пам’яті святої мучениці Татіани.
  • 27 січня – День пам’яті рівноапостольної Ніни.
  • 29 січня – День поклоніння чесним веригам апостола Петра.
  • 31 січня – День пам’яті святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських, а також преподобних Кирила та Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.
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