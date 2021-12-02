Церковний календар на січень 2022 року рясніє святами та важливими подіями для вірян. Зокрема, йдеться про Різдво, яке відзначають за григоріанським календарем. 7 січня – це ще й державний вихідний.
Крім того, до Святвечора (6 січня) ще триватиме Різдвяний піст.
19 січня українці вирушать стрибати в ополонку. Така традиція склалася у нас на Водохреще.
Також у січні вшановуватимуть багатьох святих.
Календар церковних свят на січень 2022:
- 1 січня – Преподобного Іллі Муромця.
- 2 січня – День пам’яті святого Іоанна Кронштадтського.
- 3 січня – День пам’яті Святителя Петра.
- 4 січня – Святої великомучениці Анастасії Узорішительниці.
- 5 січня – святих десяти критських мучеників: Феодула, Саторніна, Євпора, Геласія, Євнікіана, Зотика, Помпія, Агафопуса, Василіда та Євареста.
- 6 січня – Різдвяний святвечір; Преподобномучениці Євгенії та з нею мучеників Прота, Іакінфа та Клавдії.
- 7 січня – Різдво Христове.
- 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці.
- 10 січня – День пам’яті 20 тис. мучеників.
- 14 січня – Обрізання Господнє, День пам’яті святителя Василія Великого.
- 15 січня – День пам’яті святого Серафима Саровського.
- 18 січня – Хрещенський святвечір.
- 19 січня – Богоявлення, або Хрещення Господнє.
- 20 січня – Святкування собору Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.
- 23 січня – День пам’яті святителя Григорія, єпископа Ніського.
- 25 січня – День пам’яті святої мучениці Татіани.
- 27 січня – День пам’яті рівноапостольної Ніни.
- 29 січня – День поклоніння чесним веригам апостола Петра.
- 31 січня – День пам’яті святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських, а також преподобних Кирила та Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.