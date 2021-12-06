Місячний календар на січень 2022 передбачає багато сприятливих днів.

Фази небесного світила впливають на загальний стан людини, її здоров’я, результати, поведінку та настрій. Щоб краще знати, як мине той чи інший день, необхідно заглянути в місячний календар, за допомогою якого ви зможете дізнатися про циклічні зміни фаз, а також дослухатися до рекомендацій щодо справ.

Детальний місячний календар на січень 2022 – далі у матеріалі.

Фази Місяця в січні 2022

1 січня – спадаючий Місяць.

2 січня – молодик.

3-17 січня – зростаючий Місяць.

18 січня – повний Місяць.

19-31 січня – спадаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 січня

Сприятливий день, коли слід бути активним, зберігати гарний настрій і контролювати емоції. Цього дня покупки принесуть радість, також слід дослухатися до порад партнерів.

Місячний астропрогноз на 2 січня

Несприятливий день, пов’язаний зі зниженням загального життєвого тонусу організму. Необхідно сконцентруватися лише на позитивних моментах, а всі похмурі думки відкинути, оскільки вони можуть спричинити депресію.

Місячний астропрогноз на 3 січня

Цей день вдалий для нових починань чи продовження старих. Позитивно позначаться заняття спортом чи голодування, з лікувальною метою. Також можна скласти дієту на цілий місяць.

Місячний астропрогноз на 4 січня

Цього дня слід бути обережнішим зі своїми емоціями, оскільки можуть загостритися чи виникнути конфлікти навіть із близькими людьми. Бажано спрямувати свою енергію на добрі справи.

Місячний астропрогноз на 5 січня

Перш ніж ухвалити якесь рішення, слід добре все обміркувати. День позитивний для налагодження контактів та торговельних операцій. Рекомендується відпочити, послухати музику та побути наодинці з собою.

Місячний астропрогноз на 6 січня

6 січня не варто нехтувати власними принципами та борговими зобов’язаннями. Можна братися за будь-яку роботу і досягати поставленої мети.

Місячний астропрогноз на 7 січня

День прощення, прагнення любові та благодаті. Насолоджуйтесь життям, не скаржтеся і не піддавайтеся негативним емоціям. Присвятіть час собі та спілкуванню з протилежною статтю.

Місячний астропрогноз на 8 січня

Стежте за своїми словами, оскільки в цей період вони мають велику силу. Не брешіть, не пліткуйте, не обговорюйте, а також уникайте провокацій.

Місячний астропрогноз на 9 січня

Так само думайте, що варто говорити, а що ні. Ваші слова можуть зіграти як проти вас, так і за. Ідеї, що виникли напередодні, можуть отримати підтримку з боку інших людей.

Місячний астропрогноз на 10 січня

Цього дня може складно даватися спілкування з колегами та партнерами. Гарний час для процедур, що очищають – як тілесних, так і духовних. Проаналізуйте своє минуле, замисліться над вчинками.

Місячний астропрогноз на 11 січня

Час ілюзій, обману та помилок. Цього дня варто контролювати свої почуття, бути уважним та обережним. Зберігайте здоровий глузд у всьому.

Місячний астропрогноз на 12 січня

Сприятливий час для творчості, кохання, спогадів та зміцнення сім’ї. Позитивно просуваються будь-які справи, тому дійте сміливіше, оскільки навіть якщо щось піде не так, то відчутної шкоди це не завдасть.

Місячний астропрогноз на 13 січня

Спрямуйте свою енергію на завершення раніше розпочатого. Не сидіть на місці, втілюйте плани та бажання, які принесуть очікуваний результат.

Місячний астропрогноз на 14 січня

Сприятливий день для любовних та будь-яких інших стосунків. Даруйте подарунки, проявляйте милосердя, робіть добрі справи, проте не дозволяйте себе використовувати і не чекайте подяки натомість.

Місячний астропрогноз на 15 січня

Цього дня інформація ллється потоком. Читайте, займіться саморозвитком, вивчіть щось нове, але не гайте час вивчення чогось марного, що вам не знадобиться.

Місячний астропрогноз на 16 січня

Позитивний день для важливих починань, розпорошуватися на дрібниці не варто. Зосередьтеся і не сумнівайтеся, інакше можете прогаяти потрібний час.

Місячний астропрогноз на 17 січня

Будьте обережнішими і дотримуйтесь спокою. Поставтеся до себе відповідальніше, не дозволяйте комусь вас спровокувати чи маніпулювати.

Місячний астропрогноз на 18 січня

День, в який все перебуває в гармонії та рівновазі. Надлишок сил спрямуйте в творче русло чи займіться спортом.

Місячний астропрогноз на 19 січня

Сприятливий день для веселощів, зустрічей із друзями чи близькими. Не залишайтеся одні, найкраще – поспілкуйтеся з протилежною статтю.

Місячний астропрогноз на 20 січня

Цього дня можуть виникнути несподівані проблеми, проте слід тримати себе в руках, виявити максимальну розсудливість. Не піддавайтеся маніпуляціям і зберігайте нейтральне положення в стосунках із будь-ким.

Місячний астропрогноз на 21 січня

У цей період найкраще залишитися вдома і присвятити час моральному очищенню.

Місячний астропрогноз на 22 січня

Цей день сприяє духовному зростанню та внутрішньому перетворенню. Не варто виявляти злість і показувати зарозумілість, краще реалізуйте те, що давно відкладали на потім.

Місячний астропрогноз на 23 січня

Чудово йтиме колективна робота, поїздки та довгі подорожі. Цієї дати корисні будь-які фізичні навантаження.

Місячний астропрогноз на 24 січня

Навчіться розкривати свої здібності та таланти, не бійтеся їх демонструвати. Використовуйте інтелект, виявляйте щедрість і діліться мудрістю.

Місячний астропрогноз на 25 січня

День змін та провокацій. Спокійніше ставтеся до перешкод та неприємностей. Варто утриматися від сварок і конфліктів.

Місячний астропрогноз на 26 січня

Пасивний день, коли не варто починати щось нове, краще продовжити те, що ще не завершили. Стережіться конфліктів і контролюйте емоції.

Місячний астропрогноз на 27 січня

У цей період краще уникнути метушні і нікуди не поспішати. Зосередьтеся на головному – своєму житті, зрозумійте уроки життя, проаналізуйте минуле.

Місячний астропрогноз на 28 січня

Складний і критичний день, коли варто поберегти свої сили і не розпорошувати їх куди-небудь. Подивіться на життя тверезим поглядом і перервіть спілкування з непотрібними людьми.

Місячний астропрогноз на 29 січня

Усуньтеся від повсякденних проблем. Завітайте на концерт, сходіть у театр, послухайте музику і просто розслабтеся.

Місячний астропрогноз на 30 січня

Сприятливий день для різних великих покупок чи початку ремонту. Прислухайтеся до порад, оскільки це допоможе уникнути непередбачених неприємностей.

Місячний астропрогноз на 31 січня

Відганяйте похмурі думки, оскільки вони можуть нагнати депресію. У цей час варто сконцентруватися на світлій енергії.