Що заборонено робити на Стрітення Господнє 2022

Стрітення Господнє — одне з найбільших свят, які святкують християни. Він символізує зустріч Ісуса Христа з людством, яка відбулася через 40 днів після Різдва.

Традиційно, цього дня у церквах відбуваються богослужіння, і, як і в інші свята, існують заборони для багатьох із нас.

Наприклад, однією з головних заборон на Стрітення Господнє є важка фізична робота. Цього дня її можна виконувати лише у тому випадку, якщо вона спрямована на благо інших людей. Прибирати вдома заборонено – це потрібно зробити заздалегідь.

Також заборонені будь-які ворожіння, ритуали, змови та передбачення майбутнього. Краще перенести ці справи на більш вдалий час.

Свято уособлює щастя для багатьох вірян — у цей день не варто сваритись із близькими. Розбіжності можуть закінчитися дуже плачевно для обох сторін. Краще взагалі уникати негативу та не думати про погане.

Раніше вважалося, що в цей день заборонено митися. Однак це стосувалося тільки лазні, тому що перед нею зазвичай тяжко працювали. Щоправда, і на сьогодні заборона на лазні видається доречною.

Не можна класти на свято гроші на кухонний стіл, оскільки існує повір’я, що через це удача може залишити будинок. Також у борг давати не можна – величезна ймовірність більше не побачити ці купюри.

Стрітення Господнє краще зустрічати з чистими думками та організмом – не варто вживати алкоголь та курити.

Також вважається, що той, хто вирушить у це свято в далеку дорогу, може спричинити лихо і довго не повертатися додому.

Вже незабаром весна — березень порадує українців величезною кількістю свят. На початку місяця багато хто з нас відзначатиме Масляну, а після неї — Міжнародний жіночий день. Ознайомитись із повним списком свят березня можна на Фактах ICTV.