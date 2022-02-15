Сретение Господне — один из самых больших праздников, которые отмечают христиане. Он символизирует встречу Иисуса Христа с человечеством, которая произошла через 40 дней после Рождества.

Традиционно, в этот день в церквях проходят богослужения, и, как и в другие праздники, существуют запреты для многих из нас.

К примеру, одним из главных запретов на Сретение Господне является тяжелая физическая работа. В этот день ее можно выполнять только в том случае, если она направлена на благо других людей. Убираться дом запрещено — это нужно сделать заранее.

Также запрещены любые гадания, ритуалы, заговоры и предсказания будущего. Лучше перенести эти дела на более подходящее время.

Праздник олицетворяет счастье для многих верующих — в этот день не стоит ссориться с близкими. Разногласия могут закончиться очень плачевно для обеих сторон. Лучше вообще избегать негатива и не думать о плохом.

Раньше считалось, что в єтот день запрещено мыться. Однако это касалось только бани, так как перед ней обычно тяжело трудились. Правда, и на сегодня запрет на бани кажется уместным.

Нельзя класть в праздник деньги на кухонный стол, поскольку существует поверье, что из-за этого удача может покинуть дом. Также в долг давать нельзя — огромная вероятность больше не увидеть эти купюры.

Сретение Господне лучше встречать с чистыми мыслями и организмом — не стоит употреблять алкоголь и курить.

Также считается, что тот, кто отправится в этот праздник в далекую дорогу может навлечь на себя беду и долго не возвращаться домой.

Уже совсем скоро весна — март порадует украинцев огромным количеством праздников. В начале месяца многие из нас будут отмечать Масленицу, а после нее — Международный женский день. Ознакомиться с полным списком праздников марта можно на Фактах ICTV.