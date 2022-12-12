Новорічні свята вже на самому носі – багато хто з нас любить їх проводити у родинному колі. Стіл буде прикрашений різними стравами, а по телевізору – гучні привітання.

Ще одним атрибутом новорічних свят – це тематичні фільми, які можна переглядати лише у зимовий час. Вони посилюють святкову атмосферу, створюючи відчуття чудес.

Що подивитися на новорічні свята на Netflix – далі у матеріалі.

Зараз дивляться

1. Як Ґрінч украв Різдво

Культовий комедійний фільм, який розповість веселу Різдвяну історію. Картину приємно дивитися – роль зеленого лиходія взяв він Джим Керрі.

2. Незабутнє Різдво

Нова романтична комедія 2022 року. За сюжетом, розпещена спадкоємиця потрапляє на Різдво до затишного будинку вдівця-невдахи через нещасний випадок на гірськолижному курорті.

3. Бебі Бос: Різдвяний бонус

У святковій серії мультфільму головний герой змінюється місцями з одним із ельфів, через що виявляється на Північному Полюсі.

4. Скрудж: Різдвяна пісня

Мультфільм розповідає класичну історію про скнару Скруджі, який має зустрітися зі своїм минулим, щоб змінити майбутнє.

5. Відпочинок за обміном

Для тих, хто любить переглядати фільми щороку. Картина 2006 року розповість історію Аманди та Айріс, які змінюються будинками на два тижні, щоб утекти від власних проблем в особистому житті.

2023 рік – чорного кролика. Його треба задобрити, щоб він приніс удачу та щастя у сім’ю. Як зустріти Новий Рік 2023, щоб сподобалося кролику, можна дізнатися на Фактах ICTV.