Новий рік – час чудес та радості. І нехай 2023 рік Україна зустрічатиме в умовах війни, це не означає, що треба себе позбавляти приємних дрібниць. Нехай святковий стіл не буде таким пишним, як завжди, але без подарунків ніхто не захоче залишитися.

Нинішня війна диктує свої правила життя, які також впливають на вибір подарунків. Корисні подарунки на Новий рік 2023 під час війни – ось, що справді потрібне кожному.

Якщо бюджет дуже обмежений – можна подарувати ліхтарик. Постійні відключення електрики через ракетні обстріли залишають будинки та квартири без освітлення. Кишеньковий ліхтарик, або ж налобний ніколи не буде зайвим. Сходити до вбиральні, або вигуляти собаку за відсутності освітлення набагато зручніше.

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Якщо бюджет трохи більше – можна подарувати павербанк. Зовнішній акумулятор дозволить довго живити дрібні гаджети – смартфони, навушники, годинники. Потужні моделі можуть навіть заряджати ноутбук, якщо вони сумісні. Ціни на такий аксесуар розпочинаються від 500 грн.

Якщо павербанк чи ліхтарик не варіант – на допомогу приходить термос. Хороші моделі не з дешевих, але дуже приємно пити гарячий чай навіть через десять годин без електрики. Хороший термос здатний зігріти в холодні часи, потрібно лише не забувати оновлювати воду за першої можливості.

Для тих, хто любить посидіти вдома, або ж працює у віддаленому режимі – чудово підійде плед. Навіть якщо не буде опалення – власнику пледа буде затишно.

Любителям читати сподобається електронна книга. Вона майже не використовує електроенергії й прослужить довго без підзарядки. Коли є мережа – можна завантажити купу книжок та провести вечір із користю. Головне – вибрати модель з підсвічуванням.

Для тих, хто хоче кожному члену сім’ї окремий подарунок – треба виявити фантазію. 10 ідей, що подарувати мамі на Новий рік 2023 можна дізнатися на Фактах ICTV.