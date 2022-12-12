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Что посмотреть на новогодние праздники на Netflix: лучшие фильмы и мультфильмы

12 декабря 2022, 14:32
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Netflix
Источник: Unsplash

Новогодние праздники уже на самом носу — многие из нас любят их проводить в кругу семьи. Стол будет украшен различными блюдами, а по телевизору громкие поздравления. 

Еще одним аттрибутом новогодних праздников — это тематические фильмы, которые можно просматривать только в зимнее время. Они усиливают праздничную атмосферу, создавая ощущение волшебства.

Что посмотреть на новогодние праздники на Netflix — далее в материале.

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Культовый комедийный фильм, который расскажет веселую Рождественскую историю. Картину приятно смотреть — роль зеленого злодея взял на себя Джим Керри.

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Новая романтическая комедия 2022 года. По сюжету, избалованная наследница попадает на Рождество в уютный дом вдовца-неудачника из-за несчастного случая на горнолыжном курорте. 

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В праздничной серии мультфильма главный герой меняется местами с одним из эльфов, из-за чего оказывается на Северном Полюсе.

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Мультфильм рассказывает классическую историю о скряге Скрудже, который должен встретиться со своим прошлым, чтобы изменить будущее.

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Для тех, кто любит пересматривать фильмы каждый год. Картина 2006 года расскажет историю Аманды и Айрис, которые меняются домами на две недели, чтобы сбежать от собственных проблем в личной жизни.

Стоит напомнить, что 2023 год — черного кролика. Его нужно задобрить, чтобы он принес удачу и счастье в семью. Как встретить Новый Год 2023, чтобы понравилось кролику можно узнать на Фактах ICTV.

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