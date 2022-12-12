Новогодние праздники уже на самом носу — многие из нас любят их проводить в кругу семьи. Стол будет украшен различными блюдами, а по телевизору громкие поздравления.
Еще одним аттрибутом новогодних праздников — это тематические фильмы, которые можно просматривать только в зимнее время. Они усиливают праздничную атмосферу, создавая ощущение волшебства.
Что посмотреть на новогодние праздники на Netflix — далее в материале.
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- Гринч — похититель Рождества
Культовый комедийный фильм, который расскажет веселую Рождественскую историю. Картину приятно смотреть — роль зеленого злодея взял на себя Джим Керри.
- Незабываемое Рождество
Новая романтическая комедия 2022 года. По сюжету, избалованная наследница попадает на Рождество в уютный дом вдовца-неудачника из-за несчастного случая на горнолыжном курорте.
- Босс-молокосос: рождественский бонус
В праздничной серии мультфильма главный герой меняется местами с одним из эльфов, из-за чего оказывается на Северном Полюсе.
- Скрудж: Рождественская песня
Мультфильм рассказывает классическую историю о скряге Скрудже, который должен встретиться со своим прошлым, чтобы изменить будущее.
- Отдых по обмену
Для тех, кто любит пересматривать фильмы каждый год. Картина 2006 года расскажет историю Аманды и Айрис, которые меняются домами на две недели, чтобы сбежать от собственных проблем в личной жизни.
Стоит напомнить, что 2023 год — черного кролика. Его нужно задобрить, чтобы он принес удачу и счастье в семью. Как встретить Новый Год 2023, чтобы понравилось кролику можно узнать на Фактах ICTV.