Новогодние праздники уже на самом носу — многие из нас любят их проводить в кругу семьи. Стол будет украшен различными блюдами, а по телевизору громкие поздравления.

Еще одним аттрибутом новогодних праздников — это тематические фильмы, которые можно просматривать только в зимнее время. Они усиливают праздничную атмосферу, создавая ощущение волшебства.

Что посмотреть на новогодние праздники на Netflix — далее в материале.

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