Івана Купала відзначається в Україні щороку в ніч із 6 на 7 липня. У цей період молодь бере активну участь в обрядах – стрибає через багаття, а також плете вінки.
Цього дня варто привітати близьких та друзів, провести Івана Купала у компанії та віддати належне традиціям, яким слідували ще наші предки.
Факти ICTV підготували найкращі привітання на Івана Купала у СМС, які порадують друзів навіть на відстані. Приємні слова заповнять вірою серце, а також нагадають про важливість надії у світле майбутнє.
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У ніч напередодні Івана Купали
Дівчина довго вінок заплітала:
Безліч трав і квіток кольорових –
Ось і віночок купальський готовий!
Ви й сьогодні вінок заплітайте:
Щастя і радість, добро збирайте,
Ніжність і милість в нього додавайте,
День цей чистий усмішкою зустрічайте!
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На Івана на Купала
Веселіше у світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти намагайся!
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З голови вінок хутчіше знімай,
На щастя й долю ти бажання загадай!
Нехай вінок твій річечка несе,
Кохання й долю хай до тебе занесе!
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В цей день Іван Купало
Дарує радостей чимало:
Стрибай ти через вогнище,
Про трави не забувай цілющі,
Чи квіточки збирай,
І в вінки їх заплітай,
Для здоров’я постарайся –
У чистих водах покупатись!
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Нехай Іван Купало
Вам дарує мир і світло,
І радощів немало,
І життєвих перемог!
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На Івана Купала заведено не лише вітати друзів гарними словами, а й виконувати традиційні обряди, які можуть змінити життя на краще. Ці традиції переходять із покоління до покоління. Ознайомитись зі списком обрядів на Івана Купала можна на Фактах ICTV.