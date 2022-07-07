Івана Купала відзначається в Україні щороку в ніч із 6 на 7 липня. У цей період молодь бере активну участь в обрядах – стрибає через багаття, а також плете вінки.

Цього дня варто привітати близьких та друзів, провести Івана Купала у компанії та віддати належне традиціям, яким слідували ще наші предки.

Факти ICTV підготували найкращі привітання на Івана Купала у СМС, які порадують друзів навіть на відстані. Приємні слова заповнять вірою серце, а також нагадають про важливість надії у світле майбутнє.

Зараз дивляться

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У ніч напередодні Івана Купали

Дівчина довго вінок заплітала:

Безліч трав і квіток кольорових –

Ось і віночок купальський готовий!

Ви й сьогодні вінок заплітайте:

Щастя і радість, добро збирайте,

Ніжність і милість в нього додавайте,

День цей чистий усмішкою зустрічайте!

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На Івана на Купала

Веселіше у світі стало!

Сонце, яскравіше розгоряйся,

Всіх теплом зігріти намагайся!

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З голови вінок хутчіше знімай,

На щастя й долю ти бажання загадай!

Нехай вінок твій річечка несе,

Кохання й долю хай до тебе занесе!

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В цей день Іван Купало

Дарує радостей чимало:

Стрибай ти через вогнище,

Про трави не забувай цілющі,

Чи квіточки збирай,

І в вінки їх заплітай,

Для здоров’я постарайся –

У чистих водах покупатись!

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Нехай Іван Купало

Вам дарує мир і світло,

І радощів немало,

І життєвих перемог!

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На Івана Купала заведено не лише вітати друзів гарними словами, а й виконувати традиційні обряди, які можуть змінити життя на краще. Ці традиції переходять із покоління до покоління. Ознайомитись зі списком обрядів на Івана Купала можна на Фактах ICTV.