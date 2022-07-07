Ивана Купала отмечается в Украине ежегодно в ночь с 6 на 7 июля. В этот период молодежь активно участвует в обрядах — прыгает через костер, а также плетет венки.

В этот день стоит поздравить близких и друзей, провести Ивана Купала в компании и отдать должное традициям, которым следовали еще наши предки.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Иваном Купала в СМС, которые словами порадуют друзей даже на расстоянии. Приятные слова восполнять веру в сердце, а также напомнят о важности надежды в светлое будущее.

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***

С Днем Ивана Купала

Сейчас поздравляю,

Добра и тепла

Вам в душах желаю.

Пускай воплотятся

Задумки и планы,

Пусть вера вам будет

Знамением главным.

***

На Ивана, на Купала

Счастья ждет пускай немало,

И любовь, и вдохновенье,

И огромное везенье.

Пусть целебная водичка

Вам умоет тело, личико,

Чтобы жили, не тужили,

Чтоб мечтали и любили!

***

В ночь купальскую, тихую,

трещит огонь костра,

и беды все, и горе,

прогоним навсегда!

***

Загадай желанье в ночь,

пусть исполнится точь-в-точь!

С Ивана Купала поздравляю,

большой удачи тебе желаю!

***

На Ивана на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они

И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий

Дарит пусть судьба подарки:

Девушкам — мужей хороших,

А мужчинам — жен пригожих.

***

На Ивана Купала принято не только поздравлять друзей красивыми словами, но и выполнять традиционные обряды, которые могут изменить жизнь к лучшему. Эти традиции переходят из поколения в поколение. Ознакомиться со списком обрядов на Ивана Купала можно на Фактах ICTV.