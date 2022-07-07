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Чтим традиции предков: лучшие поздравления на Ивана Купала в СМС

7 июля 2022, 07:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ивана Купала

Ивана Купала отмечается в Украине ежегодно в ночь с 6 на 7 июля. В этот период молодежь активно участвует в обрядах — прыгает через костер, а также плетет венки.

В этот день стоит поздравить близких и друзей, провести Ивана Купала в компании и отдать должное традициям, которым следовали еще наши предки.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Иваном Купала в СМС, которые словами порадуют друзей даже на расстоянии. Приятные слова восполнять веру в сердце, а также напомнят о важности надежды в светлое будущее.

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***

С Днем Ивана Купала
Сейчас поздравляю,
Добра и тепла
Вам в душах желаю.

Пускай воплотятся
Задумки и планы,
Пусть вера вам будет
Знамением главным.

***

На Ивана, на Купала
Счастья ждет пускай немало,
И любовь, и вдохновенье,
И огромное везенье.

Пусть целебная водичка
Вам умоет тело, личико,
Чтобы жили, не тужили,
Чтоб мечтали и любили!

***
В ночь купальскую, тихую,
трещит огонь костра,
и беды все, и горе,
прогоним навсегда!

***
Загадай желанье в ночь,
пусть исполнится точь-в-точь!
С Ивана Купала поздравляю,
большой удачи тебе желаю!
***

На Ивана на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они
И заветные мечты.

В день такой зеленый, яркий
Дарит пусть судьба подарки:
Девушкам — мужей хороших,
А мужчинам — жен пригожих.

***

На Ивана Купала принято не только поздравлять друзей красивыми словами, но и выполнять традиционные обряды, которые могут изменить жизнь к лучшему. Эти традиции переходят из поколения в поколение. Ознакомиться со списком обрядов на Ивана Купала можно на Фактах ICTV.

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Теги
Івана Купала Поздравления с праздниками
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